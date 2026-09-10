Россия просит самолеты у Вьетнама 8 10.09.2026, 9:26

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Вместе с экипажем и техобслуживанием.

Российские власти пытаются договориться с Вьетнамом о передаче отечественным авиакомпаниям самолетов вьетнамских перевозчиков в «мокрый» лизинг, то есть в аренду вместе с экипажем и техобслуживанием. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы направили коллегам соответствующие предложения, они их рассматривают», — сказал министр после российско-вьетнамских переговоров в Москве. Никитин заявил об «очень хорошей динамике» по турпотоку между странами по всем видам транспорта, а по авиаперелетам «это рост практически в три раза по сравнению с прошлым годом».

Передача самолетов вьетнамских перевозчиков позволит расширить сотрудничество и увеличить авиасообщение между странами, отметил министр. Ранее Россия, которая из-за международных санкций и закрытия легального доступа к иностранной технике и комплектующим, уже пыталась договориться о «мокром лизинге» с рядом стран, включая государства Центральной Азии, в также Катар, Кувейт и Эфиопию. Власти последней летом 2025 года отказали в этом российской стороне, сославшись на отсутствие полномочий давать распоряжения национальному перевозчику Ethiopian Airlines о лизинге самолетов, а также риск попасть под вторичные санкции США.

В то же время о каких-либо соглашениях о «мокром» лизинге самолетов перевозчиков других стран пока не известно. Новые воздушные суда необходимы российским авиакомпаниям, которые после начала войны в Украине лишились возможности не только закупать, но ремонтировать Boeing и Airbus, обеспечивающих две трети парка отечественной гражданской авиации и 90% перевозок пассажиров.

На фоне сложностей с закупкой авиакомпонентов у крупнейших российских авиаперевозчиков простаивало почти 20% имеющихся лайнеров, подсчитывал «Коммерсант». У 11 компаний, которые обеспечивают свыше 90% всего российского пассажиропотока, летом не летали 130 из 673 самолетов, в то время как нормальным уровнем в этот период считается простой из-за планового обслуживания до 10% летного состава. Если не учитывать крупнейшую группу «Аэрофлот», то у восьми перевозчиков не «на крыле» почти треть парка — 93 из 322 самолетов.

Глава РФ Владимир Путин разрешил российским перевозчикам арендовать суда у иностранных компаний в «мокром» режиме в апреле 2025 года. До этого допускался «мокрый» лизинг лишь между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних перелетов.

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