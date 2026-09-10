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Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали в России по обвинению в «госизмене»

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  • 10.09.2026, 9:58
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Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали в России по обвинению в «госизмене»
Александр Кондратов

Ранее он получил премии «Золотой орел» и ТЭФИ.

Художника-постановщика российского сериала «Ликвидация» Александра Кондратова обвинили в госизмене за публикации в интернете. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала Мосгорсуда, где отклонили аппеляцию на арест фигуранта.

По словам адвоката мужчины, в постановлении о возбуждении дела указано, что он «совершил госизмену путем не менее шести публикаций» в интернете. Чему они были посвящены, защитница не уточнила.

Кондратов работал художником-постановщиком. За сериал «Ликвидация» он получил премии «Золотой орел» и ТЭФИ. По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», с 2012 года Кондратов жил в Киеве и приехал, чтобы поменять загранпаспорт.

Мужчину задержали в аэропорту Внуково 5 мая. До возбуждения дела он находился под «карусельными арестами».

«Ликвидация» — известный российский многосерийный детективный телесериал 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, который рассказывает о борьбе с преступностью в послевоенной Одессе.

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