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В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона

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  • 10.09.2026, 9:43
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В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона

Установлено точное место инцидента.

Российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы 8 сентября, из-за чего власти временно ограничили полеты. В это время самолет президента Украины Владимира Зеленского находился в аэропорту Кишинева.

Об этом сообщает Moldova Liberă.

Вечером 8 сентября власти Молдовы временно закрыли воздушное пространство после того, как российский беспилотник незаконно пересек границу со стороны Украины.

Нарушение зафиксировали примерно в 16:20, а ограничения на полеты ввели после 16:30. Решение объяснили необходимостью обеспечить безопасность воздушных судов, которые в тот момент находились в небе над страной.

Из-за введенных ограничений задержались три вылета и четыре посадки. Среди самолетов, которые не смогли отправиться вовремя, был борт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его самолет оставался в аэропорту Кишинева, пока власти отслеживали ситуацию с беспилотником.

Дрон упал в поле

После 17:20 молдавские власти подтвердили, что беспилотник упал и взорвался возле села Старые Михайлены в Рышканском районе. Место падения находилось примерно в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева.

После подтверждения инцидента ограничения на полеты сняли, и самолет Зеленского смог вылететь с задержкой. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Молдовы Дмитрий Чорич.

Позже премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Зеленского якобы «почти был поражен» дроном во время вылета из Молдовы. Однако молдавские власти в своем сообщении подтвердили именно факт задержки борта из-за закрытия воздушного пространства.

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