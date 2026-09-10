Ушел из жизни «страж Крапивенского поля» Геннадий Шепелев 2 10.09.2026, 9:11

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Геннадий Шепелев

Фото: svaboda.org

Белорусскому патриоту было 70 лет.

Ушел из жизни белорусский патриот Геннадий Шепелев. Бывшего железнодорожника друзья называли «стражем Крапивенского поля».

Геннадию Шепелеву было 70 лет. Он жил в Барани (Оршанский район).

Геннадия Шепелева называли «стражем Крапивенского поля»: накануне годовщины исторической победы под Оршей 8 сентября 1514 года он появлялся на поле с палаткой и ночевал в легендарных местах, будто оберегая их от врага.

С 8 сентября Геннадий Шепелев был в коме.

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