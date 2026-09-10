закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ушел из жизни «страж Крапивенского поля» Геннадий Шепелев

2
  • 10.09.2026, 9:11
  • 3,768
Ушел из жизни «страж Крапивенского поля» Геннадий Шепелев
Геннадий Шепелев
Фото: svaboda.org

Белорусскому патриоту было 70 лет.

Ушел из жизни белорусский патриот Геннадий Шепелев. Бывшего железнодорожника друзья называли «стражем Крапивенского поля».

Геннадию Шепелеву было 70 лет. Он жил в Барани (Оршанский район).

Геннадия Шепелева называли «стражем Крапивенского поля»: накануне годовщины исторической победы под Оршей 8 сентября 1514 года он появлялся на поле с палаткой и ночевал в легендарных местах, будто оберегая их от врага.

С 8 сентября Геннадий Шепелев был в коме.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар