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Экс-завуч рассказала о шокирующих нововведениях в белорусских школах

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  • 10.09.2026, 11:56
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Экс-завуч рассказала о шокирующих нововведениях в белорусских школах
Татьяна Крапиневич
Фото: gazetaby.com

«Думаешь уже – господи, сколько можно?».

Учебный год в белорусских школах начался с шокирующих нововведений: теперь школьников в праве досматривать на входе в учреждения, родителей, чьи дети регулярно прогуливают уроки, будут штрафовать, а Лукашенко оказался недоволен физподготовкой молодежи и приказал «встряхнуть» учеников в этом плане.

Плюс министр образования Андрей Иванец сделал ряд заявлений, которые возмутили родителей школьников. К примеру, он считает, что учащимся не нужны репетиторы — их роль на себя вполне могут взять родители.

О том, почему так происходит, «Филин» поговорил с учителем Татьяной Крапиневич, которая работала завучем по методической работе гимназии в Ляховичах, а после вынужденного переезда работает в польской школе.

Татьяна Крапиневич
Фото: gazetaby.com

— Чуть не каждый день в Минобразования высказываются и придумывают какие-то ограничения, накаляя обстановку. Думаешь уже: господи, сколько можно? Не могу выделить здесь что-то одно, у меня скорее вопрос: насколько многое из этого вообще правомерно? — говорит учитель. — Те же обыски — это же нарушение прав ребенка, права на неприкосновенность. Насколько компетентны люди, которые будут указывать, кого досматривать, и те, кто будет проводить досмотр?

Или история в барановичской школе с внешним видом, где в их же правилах внутреннего распорядка 2025 года говорится о защите человеческого достоинства, а сейчас они регламентируют, с каким завитком должен ходить ребенок. Я считаю, что аккуратность не равна ущемлению права человека на самовыражение.

@gazetaby Красить волосы нельзя, распускать — тоже. Одна из школ в Беларуси опубликовала список требований к внешнему виду учеников #новостибеларуси #беларусьсейчас #белтикток #медыясалідарнасть #gazetaby ♬ оригинальный звук - Салідарнасць (gazetaby)

Правило должно решать какую-то проблему. Какую проблему решает правило, согласно которому у мальчиков на голове не могут быть выстрижены рисунки? Какую проблему решит выборочный досмотр детей или усиление физической подготовки?

Когда чиновники говорят, что в переполненности первых классов виноваты родители или что репетиторы не нужны, потому что родители сами должны быть в состоянии объяснить задачу школьнику, они пытаются скрыть, что в образовании куча проблем: нехватка педагогов, некачественный педсостав.

При этом вводят жесткие меры, загоняют всех в рамки, чтобы никто не имел права жаловаться. Мол, смотрите, мы можем все: досмотреть, если что-то не нравится, указать, как вам выглядеть, и прочее. Как будто ребенок должен по каталогу выбрать себе внешность, причем все унифицируют. Так что, с одной стороны, власти перекладывают проблему с больной головы на здоровую, а с другой — запугивают.

В этом году я очень сочувствую родителям и педагогам. И понимаю, почему ситуация в белорусском образовании только ухудшается: многие люди, которые ценят себя, просто не могут работать в таких условиях.

Что касается усиления физической подготовки, то у нас до сих пор физкультура строится вокруг нормативов. Дети все разные, с разными возможностями и особенностями. Один за лето вырос на 10 сантиметров, второй — вообще не вырос. Но все унифицируется: все мальчики должны выполнить упражнение на столько-то, все девочки — на столько-то. Да и вообще физкультура в рамках учебного дня… Ну, это такая громоздкая система. Старшие дети в середине дня пошли на физкультуру, но у них даже нет возможности принять душ. А потом еще надо переключаться на естественные науки. Система не адаптируется ни под ребенка, ни под время, а превращается лишь в инструмент контроля и запугивания в руках государства.

Татьяна Крапиневич, которая сейчас работает в Польше, сравнивает:

— Когда я рассказываю польским коллегам о нововведениях в школах Беларуси — что детей досматривают на входе или запрещают ходить с распущенными волосами, — они смотрят на меня большими глазами и спрашивают: как такое возможно в XXI веке в Европе? Говорю: ну, вот так вот.

В Польше, например, тоже нельзя пользоваться телефоном в школе, но на ребенка не оказывают давления, нет контроля, агрессии. И объясняют, почему действует такое правило. Все аргументируется.

Здесь человеческий комфорт на первом месте — и неважно, ученик ты, педагог или технический работник. А в Беларуси, к сожалению, присутствует иерархия: любят показывать, где чье место и кто главнее.

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