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Ученые рассказали о важном сигнале от кошек

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  • 10.09.2026, 10:28
  • 4,086
Ученые рассказали о важном сигнале от кошек
Фото: e-zoo.ua

На какие изменения в поведении стоит обратить внимание.

Многие хозяева уверены, что их кошки являются независимыми животными, которые не нуждаются в компании. Однако на деле питомцы могут испытывать одиночество, скуку и стресс, постепенно отражающиеся на их поведении, пишет «Курсор».

Эксперты советуют сначала исключить проблемы со здоровьем и показать кошку ветеринару, поскольку эти животные часто скрывают боль, а ее признаками могут становиться изменения в поведении. Если медицинских причин не выявлено, необычное поведение может указывать на то, что питомцу не хватает общения и компании.

Кошки действительно проводят во сне много времени, однако обычный отдых отличается от состояния, когда питомец становится необычно вялым и перестает интересоваться привычными занятиями. Если здоровая кошка заметно больше спит и практически не реагирует на окружающее, это может указывать на апатию, скуку или нехватку общения.

Специалисты рекомендуют учитывать оба варианта поведения. Настораживать должны и внезапная потеря интереса к привычным занятиям, и резкие приступы гиперактивности, например ночные забеги по квартире. Скука и недостаток общения у разных кошек могут проявляться по-разному: одни становятся замкнутыми, другие начинают вести себя чрезмерно активно.

У кошек эмоциональные проблемы иногда отражаются на аппетите. Одни начинают есть больше обычного, пытаясь таким образом справиться со скукой и нехваткой общения, другие, напротив, могут полностью отказаться от еды. Оба состояния опасны, поэтому при отсутствии проблем со здоровьем причина изменений может быть связана с эмоциональным состоянием питомца.

Стресс и ощущение одиночества могут заметно менять привычки кошки в уходе за собой. При недостатке внимания питомец иногда перестает умываться, из-за чего шерсть становится тусклой и неопрятной. В других случаях, наоборот, животное начинает навязчиво вылизывать отдельные участки или выдергивать шерсть, оставляя проплешины. Такие изменения могут быть связаны со скукой, стрессом и нехваткой общения.

Если лоток остается чистым, а наполнитель и его расположение не менялись, внезапные промахи могут быть связаны с сильным стрессом. Особенно это характерно для кошек, которые раньше жили вместе с другими животными и привыкли к постоянному социальному контакту.

Внезапное разрушительное поведение кошки, например порча мебели и сбрасывание вещей, может говорить о скуке и нехватке стимуляции. Постоянные попытки следовать за хозяином, громкое мяуканье и навязчивые требования внимания также нередко указывают на недостаток общения.

При этом не стоит спешить заводить второго питомца: новый кот не устранит проблему нехватки внимания, а разный темперамент животных может лишь усилить стресс. Знакомить их советуют постепенно, используя отдельные места для отдыха, успокаивающие феромоны и коротко подстриженные когти.

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