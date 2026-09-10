В Мозыре трое пьяных мужчин напали на случайных прохожих 4 10.09.2026, 10:47

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Их задержали.

Сотрудники уголовного розыска Мозырского РОВД задержали группу мужчин, напавших на случайных прохожих. Нападение произошло вчера на одной из людных улиц города.

Трое мужчин, изрядно выпивших, без всякого повода сцепились с прохожими. В ход пошли кулаки и ноги — досталось троим случайным людям: 39-летнему продавцу коммерческой фирмы и двум местным жителям 38 лет, один из которых имеет инвалидность II группы. Очевидцы сразу вызвали милицию, и всех троих нападавших задержали по горячим следам — в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.

Кто они: 38-летний нигде не работающий мозырянин, которого и раньше штрафовали за мелкое хулиганство и распитие спиртного; 34-летний житель Мозырского района, тоже уже попадавший в поле зрения милиции за пьянство в общественных местах; и 32-летний ранее судимый мозырянин — в 2019 году он проходил по делу о серии краж, а сейчас состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции РОВД как лицо под превентивным надзором.

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