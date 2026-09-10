Что происходит с организмом, когда вы спите на спине 4 10.09.2026, 11:24

5,430

С возрастом этот вопрос приобретает еще большее значение.

Поза, которую человек принимает во время ночного отдыха, на первый взгляд может показаться несущественной. Однако положение тела способно отражаться на работе позвоночника, качестве дыхания, глубине сна и самочувствии после пробуждения. С возрастом этот вопрос приобретает еще большее значение, поскольку меняется состояние мышц, суставов и позвоночника, а различные нарушения сна встречаются чаще.

Об этом пишет ТСН.

Одним из наиболее распространенных вариантов остается сон на спине. Для одних людей такое положение оказывается удобным и помогает сохранять относительно ровное положение позвоночника. У других оно, наоборот, может провоцировать более сильный храп, усиливать проявления кислотного рефлюкса или ухудшать симптомы апноэ сна.

Что происходит с организмом, если человек регулярно проводит ночь именно в таком положении?

Какие преимущества есть у сна на спине

У сна на спине есть несколько потенциальных плюсов. В таком положении масса тела распределяется по матрасу более равномерно, а при правильно подобранных матрасе и подушке позвоночник может сохранять близкое к естественному положение.

Для некоторых людей это означает снижение нагрузки на отдельные участки тела, включая шею, плечи и поясницу. При дискомфорте в нижней части спины такая поза тоже иногда оказывается удобной. Дополнительную поддержку может обеспечить небольшая подушка, помещенная под колени.

Однако считать сон на спине оптимальным абсолютно для всех не стоит. Универсальной позы для ночного отдыха не существует. То, что обеспечивает комфорт одному человеку, у другого способно вызвать боль или ухудшить определенные симптомы.

Что происходит с позвоночником

Одним из основных аргументов в пользу сна на спине является возможность сохранить естественную линию позвоночника. Но сама поза не гарантирует правильного положения тела. Большую роль играют характеристики матраса и высота подушки.

Если поверхность слишком мягкая, тело может сильно погружаться в матрас, из-за чего позвоночник оказывается в не самом удачном положении. Чрезмерно жесткая поверхность также способна создавать дискомфорт и дополнительное напряжение.

Иногда облегчить нагрузку на поясницу помогает подушка под коленями. Она слегка меняет положение таза и может уменьшать напряжение в нижней части спины.

Не менее важно подобрать подходящую подушку под голову. Она должна поддерживать шею и сохранять ее естественный изгиб. Слишком высокая подушка способна чрезмерно приподнимать голову и создавать дополнительную нагрузку на шейный отдел.

Почему с возрастом привычная поза может начать мешать

Положение, которое долгие годы казалось удобным, со временем может перестать подходить. С возрастом постепенно меняются состояние суставов, мышц и позвоночника, снижается подвижность, а различные хронические проблемы могут становиться более заметными.

У молодых и в целом здоровых людей выбор позы для сна зачастую не имеет такого большого значения. Однако по мере появления возрастных изменений и различных проблем со здоровьем положение тела ночью может заметнее влиять на качество отдыха и самочувствие.

Если после сна регулярно возникают неприятные ощущения в шее, спине или плечах, стоит оценить не только саму позу. Причиной дискомфорта могут быть неподходящая подушка, слишком мягкий или жесткий матрас, а также положение тела, которое сохраняется на протяжении нескольких часов.

Почему на спине человек может сильнее храпеть

У этой позы есть и существенный недостаток. Сон на спине способен усиливать храп. Когда человек лежит лицом вверх, под воздействием силы тяжести язык и мягкие ткани в области горла могут смещаться назад. В результате просвет дыхательных путей способен становиться уже, а проходящий через него воздух вызывает характерные звуки.

Поэтому человек может храпеть заметно сильнее именно в положении на спине, тогда как при повороте на бок проблема иногда становится менее выраженной.

Для людей, которые уже сталкиваются с нарушениями дыхания во время сна, положение тела может иметь особенно большое значение. В некоторых случаях переход на бок помогает уменьшить проявления проблемы.

Как положение тела связано с апноэ сна

Отдельного внимания заслуживает обструктивное апноэ сна. При этом нарушении дыхательные пути во время сна периодически перекрываются или значительно сужаются, из-за чего дыхание временно прекращается.

У некоторых людей симптомы становятся более выраженными именно при положении на спине. В этой позе мягкие ткани верхних дыхательных путей могут сильнее смещаться под действием силы тяжести, затрудняя нормальный поток воздуха.

Поэтому при диагностированном апноэ врач может рекомендовать уделять внимание положению тела во время сна. В ряде случаев отдых на боку помогает поддерживать дыхательные пути более открытыми.

Если человек регулярно громко храпит, просыпается с ощущением нехватки воздуха, у него наблюдаются остановки дыхания во сне или сохраняется выраженная сонливость в дневное время, не стоит ограничиваться покупкой новой подушки. Такие симптомы требуют обсуждения со специалистом.

Может ли сон на спине провоцировать изжогу

Положение тела имеет значение и для людей, склонных к кислотному рефлюксу. У некоторых людей отдых практически в горизонтальном положении может способствовать забросу содержимого желудка в пищевод и усиливать неприятные ощущения.

В результате лежание на спине иногда сопровождается более выраженной изжогой, особенно если человек ложится вскоре после еды.

Если человек предпочитает спать на спине, в отдельных случаях может помочь небольшое возвышение верхней части тела. Однако при регулярно повторяющейся изжоге не следует рассчитывать исключительно на изменение положения во время сна. Частые симптомы являются поводом обратиться за медицинской консультацией.

Влияет ли сон на спине на состояние кожи

Есть у этой позы и потенциальное косметическое преимущество. При сне на боку или животе лицо в течение длительного времени соприкасается с подушкой и подвергается механическому давлению. После пробуждения это может проявляться временными складками на коже.

При положении на спине лицо практически не соприкасается с подушкой, поэтому постоянное механическое давление на кожу становится минимальным. Специалисты Johns Hopkins также рассматривают сон на спине как один из вариантов, который может уменьшить появление морщин, связанных с давлением во время сна.

При этом считать такую позу способом сохранить молодость кожи было бы неправильно. На состояние кожи значительно сильнее влияют возраст, генетика, воздействие солнца, уход, питание и другие факторы.

Как сделать сон на спине более комфортным

Если человеку удобно спать на спине и при этом у него нет проблем с дыханием, храпом или рефлюксом, положение можно немного скорректировать.

Стоит подобрать подушку такой высоты, чтобы голова не была чрезмерно приподнята, а шея сохраняла естественное положение. Некоторым людям удобно размещать небольшую подушку под коленями. Она помогает немного изменить положение таза и снизить напряжение в пояснице.

Также важно следить за тем, чтобы плечи оставались расслабленными и не были постоянно приподняты.

Не последнюю роль играет матрас. Слишком мягкая поверхность может приводить к чрезмерному проваливанию тела, тогда как слишком жесткая способна создавать давление на отдельные участки.

Если после сна появляется боль или скованность, можно попробовать изменить высоту подушки, использовать поддержку под колени или перейти на другую позу. При появлении храпа или признаков нарушения дыхания стоит проверить, становится ли состояние лучше при сне на боку.

Кому сон на спине может не подойти

Несмотря на возможные преимущества, такая поза подходит далеко не каждому. От нее может стать хуже людям, у которых именно в положении на спине усиливаются храп, проявления обструктивного апноэ, изжога, боли в шее или пояснице либо другие нарушения дыхания во время сна.

В таких ситуациях имеет смысл подобрать другое положение тела и при необходимости обсудить проблему с врачом.

Главный ориентир при выборе позы для сна заключается не в том, какая позиция считается самой правильной, а в том, насколько хорошо человек в ней спит и как чувствует себя после пробуждения. Если определенное положение регулярно сопровождается болью, нарушением дыхания или другими неприятными симптомами, их не стоит игнорировать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com