Путин распродает золото 5 Дмитрий Корниенко

10.09.2026, 11:57

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Фото: AP

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Состояние экономики и банковского сектора России ухудшается, ликвидные активы в основном исчерпаны, и поэтому Кремль прибегает к единственному пока еще широкодоступному способу покрытия дефицита – продаже золота.

Всемирный совет по золоту отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по объемам продаж драгоценного металла.

Не все так просто

С начала года Кремль продал 49,7 тонны золота – объем, уступающий лишь дефолту 1998 года, когда обвалился рынок государственных облигаций и Кремль был вынужден продать 118 тонн. Причину называют открыто – необходимость покрыть дефицит бюджета.

Но, несмотря на рекордные продажи, стоит отметить, что у Кремля есть 2 240 тонн золота, поэтому ключевая проблема для Кремля заключается не в наличии или отсутствии золота, а в узких механизмах его конвертации и ограниченности рынка.

Потребности бюджета нужно покрывать здесь и сейчас, а для этого необходимы высоколиквидные активы. Золото же в случае с Кремлем имеет два ограничения: рыночный спрос (то есть продать больше, чем готовы купить, не получится), а также – частичные санкции со стороны ЕС, США и G7, которые, например, отрезали Кремль от крупнейшей лондонской биржи.

Это создало для Кремля две зависимости: от покупателя и от каналов конвертации.

Основным покупателем московского золота, как ни для кого не секрет, является Китай, но чтобы продать золото, Россия должна юридически вывести его на биржу. И для Кремля таких основных бирж две: дубайская (ОАЭ) и гонконгская (Гонконг). Именно туда направляются основные потоки кремлевского золота, а затем попадают в Китай.

Не только теневой флот, но и «теневые» биржи

Каждая подобная операция упрощает жизнь кремлевскому режиму, даже несмотря на то, что рынок и покупатель не готовы приобретать тот объем и по той цене, которые хочет Кремль.

Что ОАЭ, что Гонконг как коммерческие центры очень чувствительны к санкционным колебаниям, поскольку биржи и фондовые рынки сейчас демонстрируют признаки предкризисного состояния, а любые, даже ситуативные, шоки влияют на поведение участников рынка. Если говорить очень просто – нужен публичный трек, а желательно реальные санкции со стороны ЕС для нанесения коммерческо-политического удара по «надежности» этих двух бирж именно из-за обслуживания кремлевского золота.

И создавать такой трек в первую очередь – задача Украины по логике: санкции в 2022 году наложены именно на кремлевское золото, поэтому вторичные санкции (за содействие в его реализации) до сих пор не были введены.

Эта тема упускается. В том числе из украинского дипломатического и публичного дискурса: то ли в таинственном ожидании, что ОАЭ охладят отношения с Кремлем, что маловероятно, учитывая, что эта страна больше всех в регионе способствует обходу санкций, регистрации теневого флота, продаже золота и построению криптосети расчетов совместно с Кремлем. Та же история с Гонконгом (молчим, чтобы не обидеть Китай).

На таймере последние пакеты санкций

В ЕС, особенно в Ирландии, которая сейчас председательствует, активно заявляет о том, что в будущем подход к санкциям трансформируется с пакетного в более точечный/отраслевой из-за сложности согласования, в том числе из-за потенциального изменения политического ландшафта Европы в 2027 году.

Поэтому, вероятно, политически возможно принять пакетные санкции будет еще дважды: в осенне-зимний период 2026 года и весной 2027 года. Именно пакетные санкции важны из-за восприятия. Они оказывают более сильное влияние на поведение «коммерсантов» из третьих стран. И очень важно, чтобы в этих двух пакетах был поднят вопрос о структурах, способствующих реализации «кремлевского золота». Ведь не факт наличие золота у Кремля, а именно скорость и биржевая логистика – являются узкими местами.

И если в прошлые годы были более неотложные санкции, учитывая, что Кремль полагался на другие активы, и соответствующее медийное, политическое, дипломатическое давление было сосредоточено на более высоких приоритетах, то сейчас важно своевременно отслеживать необходимость смены приоритета (что мы с вами и делаем).

Сейчас удары по логистике конвертации золота должны стать приоритетом, потому что это становится все более важным фактором для Кремля. А что важно для Кремля, важно и для нас. С одним нюансом: политически удобное время для давления – не бесконечно.

Логика проста: будем препятствовать реализации золота – усложним Кремлю задачу составления бюджета, а это – больше вызовов – больше вероятность критических управленческих ошибок.

Дмитрий Корниенко, «24 канал»

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