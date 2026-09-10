Лукашенко приходится терпеть Telegram-канал «Письма к дочери»

10.09.2026, 11:35

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Диктатор уже даже самому себе стабильность не может толком гарантировать.

Гвозди бы делать из этих людей. Анджей Почобут все-таки приехал в Беларусь. Как обещал. То есть пацан сказал, пацан сделал. Хотя это, конечно, эксперимент из тех, которые лучше не пытаться повторить в домашних условиях. Потому что потом у вас долго может не быть никаких домашних условий.

Но я сейчас не об этом. Когда Почобут еще даже не вернулся, а только собирался это сделать, белорусские телевизоры уже пугали им детей. Объясняли, что такого прецедента их стабильность себе позволить не может. Что свидетели стабильности могут все неправильно понять.

Говорили, что коллективному Западу уступать нельзя. Что если коллективному Западу уступить, то он потом будет принуждать их гаранта к гуманизму, пацифизму и другим вредным в его возрасте занятиям. А божий человек Азаренок просто пугался, что Почобут подорвет им все национальное единство в канун светлого праздника.

Короче, телевизоры объясняли, что Почобута в страну пускать нельзя, а если уже впустить, то надо сразу, моментально, не доводя до греха, никуда его больше не выпускать. Ну чтобы другим было неповадно.

И, честно говоря, я так и думал. Я думал, что Почобута они в Беларусь не пустят, чтобы нечаянно не довести до греха. Потому что, согласись, что нету же ничего проще. Ну там паспорт у него, к примеру, оказался не той системы. Или заклинило шлагбаум. Так-то шлагбаум хороший. Потому что самые передовые технологии. Но как видит Почобута, его так клинит, что открываться никак не может.

Но нет. Открылся шлагбаум. И что ты себе думаешь, телевизоры, которые переживали за свою стабильность, теперь Почобута в Беларуси в упор не замечают. Разве что божий человек Азаренок объяснил, что завербованный КГБ агент Почобут приехал закупиться белорусскими продуктами, чтобы устроить провокации против геноцида белорусского народа. Ну это ж человек божий. Что с него взять? А остальным телевизорам уже никто ничего, получается, не подрывает.

А потому что телевизоры не зря переживали. Потому что Почобут своим прецедентом портит им все национальное единство. Не говоря уже про геноцид белорусского народа. Потому что как телевизоры боялись, так кое-кто и прогнулся. Проявил, выходит, большую политическую гибкость. Не у каждого бы получилось в таком немолодом уже возрасте.

Хотя я даже представить себе не могу, как у кое-кого сейчас чешутся руки, чтобы никуда больше Почобута не выпустить. Но, видишь, уже третий день как держится. Потому что на следующей неделе к кое-кому в гости приедет дорогой товарищ Коул. И кое-кто не может позволить себе Почобута в тюрьме, когда Коул будет в Минске. Потому что Коул же может обидеться. А если обидится Коул, то и Трамп может расстроиться.

То есть желание не расстраивать нечаянно Трампа оказалось сильнее основного государственного инстинкта.

Но сам инстинкт никуда ж не делся. Поэтому опять же, лучше не пытаться повторить этот трюк самостоятельно. Потому что ручки-то чешутся. Потому что после всех пережитых унижений кое-кому же надо доказать свидетелям своей стабильности, что он еще ого-го. Что геноцида беларуского народа никто пока не отменял.

Потому что уже даже свидетели телевизора начинают подозревать что-то неладное. Например, что гарант их стабильности уже даже самому себе стабильность не может толком гарантировать. Поэтому приходится сигналить Трампу, обниматься с Коулом и терпеть в Беларуси Почобута. Потому что инстинкт выживания у кое-кого сильнее всех остальных инстинктов. Даже инстинктивной тяги к геноциду белорусского народа. Хотя в это, конечно, трудно поверить.

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