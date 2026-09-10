ISW: Огромный успех ВСУ под Лиманом вызвал в России волну разоблачений 20 10.09.2026, 16:17

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Оккупанты вынуждены отступать.

Российские Z-пропагандисты признают, что в районе Лимана происходят украинские контратаки, и критикуют распространенную в российских вооруженных силах культуру лжи в отчетах о ситуации на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Вчера, 9 сентября, российские военные корреспонденты заявили, что ситуация на Лиманском направлении для российских войск все больше ухудшается и что российские войска были вынуждены отступить с неустановленных передовых позиций в этом районе.

«Российский военный блогер утверждал, что украинские войска на протяжении нескольких месяцев проводили контратаки в этом районе, несмотря на то, что сообщения российского военного командования и карты других военных корреспондентов отражали «оптимистичный взгляд» на ситуацию», — отмечает ISW.

При этом они даже придумали термин для обозначения распространенной в российских вооруженных силах культуры лжи и дезинформации о положении на линии фронта — «хорошие новости», подчеркивая, что подобные вещи должны быть «абсолютно запрещены».

ISW обращает внимание, что украинские войска недавно продемонстрировали полный контроль над Святогорском (к северо-западу от Лимана), и произошло это спустя всего несколько дней после того, как президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют этот населенный пункт.

При этом российские военные корреспонденты признали правдивость украинского опровержения информации о Святогорске. В Институте изучения войны отмечают, что российские блогеры все чаще выражают разочарование в связи с ложными заявлениями российских чиновников о продвижении, особенно на Лиманском направлении, а также указывают, что подобные ложные сообщения создают оперативные риски для российских сил.

ISW подчеркивает, что текущая протяженность линии фронта на Лиманском направлении остается неясной из-за ограниченного количества открытых доказательств продвижения украинских войск в ходе недавнего контрнаступления.

«Методология картографирования ISW недооценивает вероятный масштаб украинских побед в текущих контратаках на Лиманском направлении. Дополнительная общедоступная информация, вероятно, со временем раскроет их полный масштаб», — говорится в отчете Института.

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