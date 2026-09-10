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Самый редкий Rolls-Royce появился у наследного принца Малайзии

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  • 10.09.2026, 12:31
  • 2,756
Самый редкий Rolls-Royce появился у наследного принца Малайзии

Стоимость автомобиля оценивается примерно в $28 миллионов.

Один из всего трех выпущенных Rolls-Royce Boat Tail заметили в Малайзии. За рулем уникального автомобиля, предположительно, находился наследный принц и регент Джохора Тунку Исмаил Идрис, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

«Принц приехал на финал турнира по поло в сопровождении кортежа, сразу привлекшего внимание гостей», — пишут авторы.

Rolls-Royce представила Boat Tail в 2021 году. Компания называет модель «вершиной персонализации». Автомобиль получил дизайн в стиле роскошных яхт и полностью переработанную алюминиевую платформу. Каждый из трех экземпляров создавался отдельно под конкретного заказчика.

Фото: Insane Luxury/Instagram

Стоимость каждого автомобиля оценивается примерно в $28 млн. Это делает Boat Tail одной из самых дорогих новых машин в мире.

Под капотом установлен 6,75-литровый битурбированный V12 мощностью около 563 лошадиных сил. «Его эксклюзивность, индивидуальный характер и заоблачная цена все равно заставляют говорить об этом автомобиле», — пишут авторы.

Личность владельцев трех Boat Tail официально не раскрывалась. В разное время машину приписывали певцу Jay-Z и Бейонсе, а также аргентинскому футболисту Мауро Икарди, однако подтверждений этим слухам нет.

Сам наследный принц Джохора известен интересом к редким автомобилям. В его коллекции есть Bugatti W16 Mistral, Koenigsegg Jesko Attack и Ferrari LaFerrari, но полный список его авто неизвестен.

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