Самый редкий Rolls-Royce появился у наследного принца Малайзии

Самый редкий Rolls-Royce появился у наследного принца Малайзии3
- 10.09.2026, 12:31
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Стоимость автомобиля оценивается примерно в $28 миллионов.
Один из всего трех выпущенных Rolls-Royce Boat Tail заметили в Малайзии. За рулем уникального автомобиля, предположительно, находился наследный принц и регент Джохора Тунку Исмаил Идрис, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
«Принц приехал на финал турнира по поло в сопровождении кортежа, сразу привлекшего внимание гостей», — пишут авторы.
Rolls-Royce представила Boat Tail в 2021 году. Компания называет модель «вершиной персонализации». Автомобиль получил дизайн в стиле роскошных яхт и полностью переработанную алюминиевую платформу. Каждый из трех экземпляров создавался отдельно под конкретного заказчика.
Стоимость каждого автомобиля оценивается примерно в $28 млн. Это делает Boat Tail одной из самых дорогих новых машин в мире.
Под капотом установлен 6,75-литровый битурбированный V12 мощностью около 563 лошадиных сил. «Его эксклюзивность, индивидуальный характер и заоблачная цена все равно заставляют говорить об этом автомобиле», — пишут авторы.
Личность владельцев трех Boat Tail официально не раскрывалась. В разное время машину приписывали певцу Jay-Z и Бейонсе, а также аргентинскому футболисту Мауро Икарди, однако подтверждений этим слухам нет.
Сам наследный принц Джохора известен интересом к редким автомобилям. В его коллекции есть Bugatti W16 Mistral, Koenigsegg Jesko Attack и Ferrari LaFerrari, но полный список его авто неизвестен.