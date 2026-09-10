У россиян обнаружили новый баллистический «франкенштейн» 1 10.09.2026, 12:52

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фото: Википедия

ГУР раскрыло детали о ракете для С-400.

Российские ударные ракеты РМ-48У, летящие по баллистической траектории, изготавливаются из старых зенитных ракет и ракет-мишеней для комплекса С-400 «Триумф».

Об этом заявила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Речь идет о том, что с целью расширения номенклатуры ракетного вооружения для нанесения ударов по Украине противник восстанавливает списанные зенитные управляемые ракеты и ракеты-мишени для комплекса С-400 и модернизирует их до уровня ударных ракет.

фото: Википедия

По данным разведки, новый российский баллистический «франкенштейн» имеет твердотопливный двигатель от зенитной управляемой ракеты 48Н6ДМ (С-400), хвостовой отсек от экспортной зенитной ракеты 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), приборный отсек РМ-48У состоит из отдельных элементов ракет 9М96 и 48Н6Е2.

РМ-48У – одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем, летящая по баллистической траектории со скоростью 4–6 М и имеющая дальность до 400 км. В ракете применяется осколочно-фугасная боевая часть весом 199 кг с подготовленными элементами поражения.

Навигация и наведение этой ракеты осуществляются за счет автономной безплатформенной инерциальной навигационной системы и спутниковой навигационной системы на базе приемников «Комета-Р12».

Для нанесения ударов зенитными ракетами по наземным объектам на тактическую и оперативную глубину россияне специально создали отдельные подразделения: специальную тактическую ракетную группу (СТРГ) с ракетами РМ-48У (радиокомандное наведение) и специальная оперативная ракетная группа (СОРГ) с ракетами РМ-48У (с спутниковым наведением). Дальность применения первых в составе СТРГ ограничивается радиогоризонтом и возможностями радара подсветки и наведения комплекса С-400, поэтому в большинстве случаев противник применяет автономные ракеты РМ-48У с СНС в составе СОРГ, объясняют разведчики.

Компонентная база электронных блоков ракеты имеет стандартное для российского вооружения распределение по странам-производителям. Больше всего – 95 из 117 – из США, 4 – с Тайваня, 3 – из Швейцарии, по 2 – из Германии, Нидерландов, Японии и Южной Кореи. Из новинок – лазерный диод производства французской компании 3SP TECHNOLOGIES.

инфографика ГУР

Кроме того, обнародована информация о 63 российских предприятиях, задействованных в кооперации по производству этих ракет, должностных лицах и сотрудниках основных из них, а также об иностранном оборудовании, которое используют эти предприятия.

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