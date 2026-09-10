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Власти выдали цифру, которая раскрывает правду о реальном благосостоянии белорусов

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  • 10.09.2026, 13:40
  • 3,996
Власти выдали цифру, которая раскрывает правду о реальном благосостоянии белорусов

2/3 просто не могут отложить деньги на «черный день».

Cогласно данным комплексного республиканского социологического исследования, о которых сообщает государственное агентство БелТА, 41,3% белорусов тратят все заработанное и вообще не делают накоплений — то есть живут от зарплаты до зарплаты, без какой-либо финансовой подушки безопасности.

Еще 33,4% жителей страны вынуждены прибегать к рассрочке или кредитам, чтобы позволить себе необходимые покупки. И лишь немногим более 28% белорусов удается откладывать наличные. На банковский депозит «лишние» деньги кладут и вовсе 12,4% опрошенных — показатель, который скорее говорит о том, что откладывать особо нечего, чем о какой-то мифической любви к банковской системе.

Примечательно, как эти цифры пытаются интерпретировать провластные комментаторы. Председатель правления БОО «Знание» Алексей Авдонин заявил:

«Сегодня люди ориентируются на потребление товаров, использование кредитов, тем самым они уверены в завтрашнем дне, уверены, что смогут обеспечить за счет своей заработной платы и стабильное будущее, и стабильное социально-экономическое положение своей семьи и детей».

На деле же отсутствие накоплений у большинства населения — это не признак «уверенности в завтрашнем дне», а прямое следствие низких зарплат и постоянно растущих цен.

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