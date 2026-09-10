Мотоциклист расчищал дорогу скорой на трассе в Солигорском районе 10.09.2026, 13:32

3,250

Видеофакт.

Житель Случчины Егор Петрович ехал на мотоцикле по трассе в Солигорском районе в средней полосе, когда в левой стала приближаться карета скорой помощи. Включенные проблесковые маячки и звуковой сигнал не очень-то помогали медицинской машине в плотном потоке. Тогда Егор активно вмешался в дорожное движение, пишет onliner.by.

Видео из скорой заметили сотрудники ГАИ Минской области и установили личность мотоциклиста.

— Как я позже узнал, скорая везла тяжелобольного пациента. Трасса в тот момент была загружена — поток автомобилей двигался плотно, и машине с мигалками было непросто продвигаться вперед. Я незамедлительно решил помочь. Активно начал помогать: жестами и маневрами давал понять водителям, что нужно освободить полосу для скорой, объясняя, что на кону чья-то жизнь, — рассказал Егор Петрович.

Благодаря неравнодушию мужчины, который помог скорой беспрепятственно проехать, пациента удалось оперативно доставить в больницу.

От имени ГАИ Минской области Егору вручили благодарность. Также в службе напомнили, что при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители должны уступить ему дорогу.

— В подобных ситуациях счет идет на минуты, и от ваших действий может зависеть человеческая жизнь. Выполняйте требования ПДД и не создавайте помех спецтранспорту. Ваша сознательность — залог общей безопасности, — призвали в ГАИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com