закрыть
11 сентября 2026, пятница, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стыдно быть русским

1
  • Лев Владимиров
  • 10.09.2026, 13:37
  • 6,514
Стыдно быть русским

Дмитрий Быков не ошибается в прогнозах насчет будущего России.

13 сентября городу Самаре исполняется 440 лет. Юбилей не округленный до полста, но все равно повод отмыть бюджетные деньги. Поэтому для самарцев и гостей города: куча мероприятий. Безусловно: с патриотическо-СВОшной тематикой.

В 1986 году 400-летний юбилей Самары отмечали скромнее. Зато народ был лучше. У людей была совесть. Помню, купил тогда дочери шоколадные медали местной фабрики «Россия» с символикой 400-летия Самары. К 40-летию Великой Победы в 1985 году тоже выпустили шоколадные медали. А сейчас или шоколад искусственный, или политической воли Кремля хватает исключительно на бусификацию молодежи. Нет гастрономических сладостей во славу Z-чумы.

В годы так называемой «специальной военной операции» совесть в РФ, как палочка Коха, поделилась надвое. Одним выгодно облизывать власть. Другие – выступают против, сидят по политическим статьям в тюрьмах или эмигрируют. Приграничное состояние – не ожидание на грузинской границе. А желание получить плюшки, немножко покритиковав власть в РФ и уехав за границу, кричать, что был ярчайшим деятелем оппозиции. Таких среди нас, эмигрантов из Самары знаю десятка три.

Иноагентом признали самарца, поэта, именовавшего себя культуртрегером, Сергея Лейбграда. Мы с ним практически ровесники и знакомы через Эдуарда Дубмана. В чем отступничество Лейбграда? В его стихах, написанных под влиянием творчества Пригова? Поэзией не увлекаюсь, оцениваю как читатель. В программах на «Эхе Москвы в Самаре»? Лейбград, при неоднозначности и шизофазии творчества всегда против Путина. Копируя Венедиктова, Лейбград всегда жесточайше критикует Кремль и «бункерного деда» (цитата, – Л.В.). В Израиле Лейбграду стыдно быть русским поэтом? Скажет он о себе, вслед за классиком: «я числюсь по России"? Мне стыдно пояснять евреям, что я из России. Приехавшие из России – унтерменши. Вне зависимости от национальности.

Людоедство, как пишут бывшие коллеги, расцвело с началом учебного года в учебных заведениях РФ. Школьникам с утроенной силой внушают, что миссия русских – освободить мир от коричневой заразы. В понятии, ставших педагогами ветеранов «СВО», враги России – Германия, Польша, страны Балтии. Возможно, молодежи промывают мозги перед Третьей мировой. Забывая привить ватникам элементарную культуру поведения.

Под балконом моей однушки в Самаре постоянно на лавках сидели бухие придурки и убивали время. А я много лет ухаживал за газоном. Создал цветник. Поливал с балкона. Приматы оставляли после себя под лавкой кучу харчков и пустых баклажек от «Охота крепкое». Летом эти подлецы рвали цветы с газона, чтобы пожевать. Генетическая память деревенских предков срабатывала? Перед отъездом в Израиль терять было нечего. Холопов и биомусор, как называет таковых коллега Евгений Понасенков, никогда не боялся. Решил проучить.

– Подлецы, вы что делаете? Прекратите рвать цветы! – закричал с балкона своего третьего этажа. Мужики загоготали громче и уже назло стали топтать газон. Показали жестом «фак». Я был наготове: термостат обрушил отрезвляющую горячую воду на подлецов. Ошпаренные животные завизжали и убежали. Жаловались участковому. А я спросил у него, почему он не собирает в обоз это алкашное войско и не отправляет на СВО? – Пока не время, – пояснил участковый, сыну которого перед поступлением на юрфак заслуженно поставил пятерку.

Быдло не сдалось. Приматы стали парковать на газоне, над которым с пенсионерами трудился много лет, свои тачки. Балкон у меня не застеклен, чего стеклить в крошечной «хрущевке»? Поэтому приматы не просто парковали автомобили, но и чтобы меня позлить, неоднократно хлопали дверями. Перемешал кукурузу со сгущенкой и ночью облил крыши автомобилей. Утром крыши автомобилей были поклеваны и обдристаны птицами.

Приматы пытались поговорить со мной лично. Но я – потомок одесских биндюжников, дядя крупный. Влепил промеж глаз совершенно по-русски особо наглым мудакам после их антисемитских слов.

Мой коллега Дима Быков не ошибается в прогнозах насчет будущего России: клоака, в отличие 1991 года падет, даже если кремлевский ареопаг выдаст каждому ватнику по «Приоре» и облигации государственного займа или надел незавоеванных еще украинских территорий.

Судьба евреев: исход в другие страны. Даже думать о таком не мог. Однажды сказал коллеге, учителю математики: «это в грамотах министерства народного образования мы уважаемые педагоги с еврейскими фамилиями, ученики которых поступают в престижные вузы». А за глаза мы: «ж…ры, которые не хотят работать и протирают штаны в школе». Показательно, но глубинный народ РФ так же оценивает евреев в других профессиях. Отсутствие благодарности у ватников дело привычное. Когда после «выборов» их стадо погонят на «СВО», ватники могут не благодарить.

Зависть и жадность заставляют ватников добровольно ехать на «СВО». Торопятся. Тем более, что вербовщики из военкоматов убеждают: «быстрее, деньги могут закончиться или объявят всеобщую мобилизацию и службу по контракту отменят».

Моя бывшая соседка, тупая ватница, зайдя ко мне за сигаретами и увидев перевязанные стопки книг, удивилась и совершенно по-ватному позавидовала: «Лева, как много у тебя книг, это сколько бумаги для подтирки задниц?»

Если при виде книг у населения мысли использовать их вместо туалетной бумаги, эта страна обречена. Стыдно быть русским.

Лев Владимиров, kasparovru.com

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар