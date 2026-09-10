Стыдно быть русским 1 Лев Владимиров

10.09.2026, 13:37

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Дмитрий Быков не ошибается в прогнозах насчет будущего России.

13 сентября городу Самаре исполняется 440 лет. Юбилей не округленный до полста, но все равно повод отмыть бюджетные деньги. Поэтому для самарцев и гостей города: куча мероприятий. Безусловно: с патриотическо-СВОшной тематикой.

В 1986 году 400-летний юбилей Самары отмечали скромнее. Зато народ был лучше. У людей была совесть. Помню, купил тогда дочери шоколадные медали местной фабрики «Россия» с символикой 400-летия Самары. К 40-летию Великой Победы в 1985 году тоже выпустили шоколадные медали. А сейчас или шоколад искусственный, или политической воли Кремля хватает исключительно на бусификацию молодежи. Нет гастрономических сладостей во славу Z-чумы.

В годы так называемой «специальной военной операции» совесть в РФ, как палочка Коха, поделилась надвое. Одним выгодно облизывать власть. Другие – выступают против, сидят по политическим статьям в тюрьмах или эмигрируют. Приграничное состояние – не ожидание на грузинской границе. А желание получить плюшки, немножко покритиковав власть в РФ и уехав за границу, кричать, что был ярчайшим деятелем оппозиции. Таких среди нас, эмигрантов из Самары знаю десятка три.

Иноагентом признали самарца, поэта, именовавшего себя культуртрегером, Сергея Лейбграда. Мы с ним практически ровесники и знакомы через Эдуарда Дубмана. В чем отступничество Лейбграда? В его стихах, написанных под влиянием творчества Пригова? Поэзией не увлекаюсь, оцениваю как читатель. В программах на «Эхе Москвы в Самаре»? Лейбград, при неоднозначности и шизофазии творчества всегда против Путина. Копируя Венедиктова, Лейбград всегда жесточайше критикует Кремль и «бункерного деда» (цитата, – Л.В.). В Израиле Лейбграду стыдно быть русским поэтом? Скажет он о себе, вслед за классиком: «я числюсь по России"? Мне стыдно пояснять евреям, что я из России. Приехавшие из России – унтерменши. Вне зависимости от национальности.

Людоедство, как пишут бывшие коллеги, расцвело с началом учебного года в учебных заведениях РФ. Школьникам с утроенной силой внушают, что миссия русских – освободить мир от коричневой заразы. В понятии, ставших педагогами ветеранов «СВО», враги России – Германия, Польша, страны Балтии. Возможно, молодежи промывают мозги перед Третьей мировой. Забывая привить ватникам элементарную культуру поведения.

Под балконом моей однушки в Самаре постоянно на лавках сидели бухие придурки и убивали время. А я много лет ухаживал за газоном. Создал цветник. Поливал с балкона. Приматы оставляли после себя под лавкой кучу харчков и пустых баклажек от «Охота крепкое». Летом эти подлецы рвали цветы с газона, чтобы пожевать. Генетическая память деревенских предков срабатывала? Перед отъездом в Израиль терять было нечего. Холопов и биомусор, как называет таковых коллега Евгений Понасенков, никогда не боялся. Решил проучить.

– Подлецы, вы что делаете? Прекратите рвать цветы! – закричал с балкона своего третьего этажа. Мужики загоготали громче и уже назло стали топтать газон. Показали жестом «фак». Я был наготове: термостат обрушил отрезвляющую горячую воду на подлецов. Ошпаренные животные завизжали и убежали. Жаловались участковому. А я спросил у него, почему он не собирает в обоз это алкашное войско и не отправляет на СВО? – Пока не время, – пояснил участковый, сыну которого перед поступлением на юрфак заслуженно поставил пятерку.

Быдло не сдалось. Приматы стали парковать на газоне, над которым с пенсионерами трудился много лет, свои тачки. Балкон у меня не застеклен, чего стеклить в крошечной «хрущевке»? Поэтому приматы не просто парковали автомобили, но и чтобы меня позлить, неоднократно хлопали дверями. Перемешал кукурузу со сгущенкой и ночью облил крыши автомобилей. Утром крыши автомобилей были поклеваны и обдристаны птицами.

Приматы пытались поговорить со мной лично. Но я – потомок одесских биндюжников, дядя крупный. Влепил промеж глаз совершенно по-русски особо наглым мудакам после их антисемитских слов.

Мой коллега Дима Быков не ошибается в прогнозах насчет будущего России: клоака, в отличие 1991 года падет, даже если кремлевский ареопаг выдаст каждому ватнику по «Приоре» и облигации государственного займа или надел незавоеванных еще украинских территорий.

Судьба евреев: исход в другие страны. Даже думать о таком не мог. Однажды сказал коллеге, учителю математики: «это в грамотах министерства народного образования мы уважаемые педагоги с еврейскими фамилиями, ученики которых поступают в престижные вузы». А за глаза мы: «ж…ры, которые не хотят работать и протирают штаны в школе». Показательно, но глубинный народ РФ так же оценивает евреев в других профессиях. Отсутствие благодарности у ватников дело привычное. Когда после «выборов» их стадо погонят на «СВО», ватники могут не благодарить.

Зависть и жадность заставляют ватников добровольно ехать на «СВО». Торопятся. Тем более, что вербовщики из военкоматов убеждают: «быстрее, деньги могут закончиться или объявят всеобщую мобилизацию и службу по контракту отменят».

Моя бывшая соседка, тупая ватница, зайдя ко мне за сигаретами и увидев перевязанные стопки книг, удивилась и совершенно по-ватному позавидовала: «Лева, как много у тебя книг, это сколько бумаги для подтирки задниц?»

Если при виде книг у населения мысли использовать их вместо туалетной бумаги, эта страна обречена. Стыдно быть русским.

Лев Владимиров, kasparovru.com

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