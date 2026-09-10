Чем впечатлила «раскладушка» от iPhone 2 10.09.2026, 13:28

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Фото: скриншот NV

Название первого складного смартфона Apple держали в секрете до последнего.

Слухи о первом складном смартфоне от Apple ходили годами — и сегодня мир наконец увидел iPhone Duo. Редакция NV собрала всё, что нужно знать об этой уникальной новинке.

Традиционная сентябрьская презентация началась 9 сентября в 20:00 по киевскому времени. Слоган этого года — Surprise and shine (Удивляйтесь и сияйте). Для Джона Тернуса это первое крупное публичное выступление в роли генерального директора Apple после того, как 1 сентября он сменил на этом посту Тима Кука. Наряду с iPhone Duo компания представила iPhone 18 Pro и Pro Max, AirPods 5 и новые Apple Watch.

Фото: скриншот NV

Но главная премьера вечера — это, безусловно, первый iPhone, который складывается пополам.

Фото: скриншот NV

«iPhone Duo не похож ни на один iPhone, которым вы пользовались раньше. Он совершенно новый и в то же время удивительно знакомый, — сказал генеральный директор Apple Джон Тернус. — По размеру — как ваш паспорт».

Что известно об iPhone Duo

Название первого складного смартфона Apple держали в секрете до последнего. С весны инсайдеры и большинство СМИ называли устройство iPhone Ultra — именно так его именовали внутри Apple, как писал Марк Гурман из Bloomberg. Однако буквально за несколько часов до мероприятия тот же журналист сообщил, что компания остановилась на варианте iPhone Duo, — он и оказался официальным.

Фото: скриншот NV

На старте продажів Duo доступен в двух цветах: Star White и Night Sky. Рамка выполнена из титана и отполирована до зеркального блеска. В разложенном виде это самый тонкий iPhone компании.

Фото: скриншот NV

Внешний дисплей имеет диагональ 5,4 дюйма и по площади составляет около 90% экрана iPhone 18 Pro.

Фото: скриншот NV

Внутри же — 7,6-дюймовый дисплей Super Retina XDR. Он на 50% больше дисплея iPhone 18 Pro Max и на 80% — экрана iPhone 18 Pro. Обе панели имеют одинаковое соотношение сторон.

Фото: скриншот NV

Гибкий дисплей имеет многослойную конструкцию с использованием вязкоупругих клеев, позволяющих слоям смещаться при складывании. Под ним расположены пластины из углеродного волокна и титановый слой. Шарнир состоит из более чем 100 прецизионных компонентов. Матовая поверхность с нанотекстурой уменьшает блики и заметность складки.

Фото: скриншот NV

Сзади корпус защищен покрытием Ceramic Shield, спереди — Ceramic Shield 2; защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68.

Фото: скриншот NV

А вот Face ID здесь нет: система TrueDepth не помещается в тонкую переднюю панель, поэтому Apple вернула Touch ID в боковую кнопку. Сканер отпечатка не появлялся во флагманах со времен iPhone SE третьего поколения.

Первый складной iPhone одновременно стал первым смартфоном Apple с поддержкой Apple Pencil. Стилус можно использовать на внутреннем дисплее для создания заметок, рисования, работы с документами и в других совместимых приложениях. Поддержка Apple Pencil появится позже в этом году и будет работать с обоими дисплеями.

Фото: скриншот NV

iOS реагирует на угол раскрытия и ориентацию смартфона. Duo можно сложить наполовину, поставить на стол и смотреть видео без подставки; интерфейс смещает элементы в сторону от линии сгиба. Датчики в обеих половинах определяют положение устройства, а звук подстраивается под расстояние между динамиками.

На большом экране можно запустить две программы рядом или две копии одного приложения, а пары программ — сохранять для быстрого запуска. Zoom и Slack уже адаптировали под Duo. В режиме StandBy смартфон отображает календарь, музыку, погоду и другие виджеты, когда находится на поверхности.

Фото: скриншот NV

«iPhone Duo — это поистине самый универсальный iPhone, который мы когда-либо создавали», — сказал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

iPhone Duo работает на базе чипа A20 Pro. Apple заявляет о стабильной производительности, которая до 35% выше по сравнению с iPhone 17 Pro. Новый модем C2 до 50% быстрее модели C1X, потребляет до 15% меньше энергии и поддерживает 5G mmWave в США. Физический слот для SIM-карты отсутствует — смартфон работает исключительно с eSIM по всему миру.

Фото: скриншот NV

В каждой половине корпуса установлен отдельный аккумулятор, но система управляет ими как единой батареей. Apple обещает до 24 часов работы при примерно равном использовании обоих дисплеев, до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем экране или до 44 часов — на внешнем.

Фото: скриншот NV

Быстрая зарядка обеспечивает 50% заряда примерно за 20 минут. Пять минут зарядки позволяют смотреть видео на внешнем экране до пяти часов.

На задней панели установлены основная 48-мегапиксельная камера Fusion и 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Fusion — такая же, как в iPhone 18 Pro. Благодаря складной конструкции Duo можно установить без штатива и снимать таймлапсы в формате 4K Dolby Vision HDR.

Фото: скриншот NV

Внешний экран оснащен 12-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой Center Stage, а внутренняя камера FaceTime скрыта под дисплеем. Внешний экран можно использовать как видоискатель при съемке на основную камеру. Функция Dual Capture одновременно записывает видео с передней и задней камер, Duo FaceTime позволяет подключить к звонку находящегося рядом человека через внешний дисплей, а Smart Take автоматически делает снимок, когда группа готова к фото.

Фото: скриншот NV

iPhone Duo предлагается с накопителем объемом от 256 ГБ до 2 ТБ. Стартовая цена — $1999.

Предзаказы откроются 16 октября. Продажи стартуют 23 октября.

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