Мерц поставил на место лидера «АдГ» Алис Вайдель 10.09.2026, 13:05

14,120

Фридрих Мерц

Фото: EPA

Канцлер Германии вступил в полемику в Бундестаге.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в Бундестаге вступил в жесткую полемику с лидером «Альтернативы для Германии» («АдГ») Алис Вайдель, назвав миграционную политику ее партии фактически «этнической чисткой» в отношении квалифицированных работников.

Об этом сообщает Euronews.

Вначале Вайдель заявила депутатам, что итоги голосования на выборах в восточной земле Саксония-Анхальт, во время которых победила партия «АдГ» (эта политическая сила выступает против иммиграции – прим. ред.), продемонстрировали «полный провал» коалиции Мерца с левоцентристскими силами и якобы время канцлера у власти закончилось.

После этого лидер «АдГ» потребовала вернуть на немецкий рынок дешевый российский газ. Кроме того, она призвала восстановить «Северные потоки».

В ответ Мерц обвинил «АдГ» в нанесении ущерба интересам Германии из-за поддержки России. Он также заявил, что политика «ремиграции», которую поддерживает Вайдель, может негативным образом затронуть миллионы людей, к тому же это может плохо отразиться на немецкой промышленности, так как иностранное происхождение имеют многие квалифицированные работники.

Мерц открыл глаза Вайдель, что в стране придется закрыть все рестораны, больницы и дома престарелых, поскольку там работают исключительно мигранты.

Напомним, в сентябре 2026 года в Германии на выборах в восточной земле Саксония-Анхальт победила праворадикальная партия «АдГ». Она получила почти 44% голосов. Но пока не понятно, сможет ли она сформировать правительство в этой федеральной земле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com