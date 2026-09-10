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Мерц поставил на место лидера «АдГ» Алис Вайдель

  • 10.09.2026, 13:05
  • 14,120
Мерц поставил на место лидера «АдГ» Алис Вайдель
Фридрих Мерц
Фото: EPA

Канцлер Германии вступил в полемику в Бундестаге.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в Бундестаге вступил в жесткую полемику с лидером «Альтернативы для Германии» («АдГ») Алис Вайдель, назвав миграционную политику ее партии фактически «этнической чисткой» в отношении квалифицированных работников.

Об этом сообщает Euronews.

Вначале Вайдель заявила депутатам, что итоги голосования на выборах в восточной земле Саксония-Анхальт, во время которых победила партия «АдГ» (эта политическая сила выступает против иммиграции – прим. ред.), продемонстрировали «полный провал» коалиции Мерца с левоцентристскими силами и якобы время канцлера у власти закончилось.

После этого лидер «АдГ» потребовала вернуть на немецкий рынок дешевый российский газ. Кроме того, она призвала восстановить «Северные потоки».

В ответ Мерц обвинил «АдГ» в нанесении ущерба интересам Германии из-за поддержки России. Он также заявил, что политика «ремиграции», которую поддерживает Вайдель, может негативным образом затронуть миллионы людей, к тому же это может плохо отразиться на немецкой промышленности, так как иностранное происхождение имеют многие квалифицированные работники.

Мерц открыл глаза Вайдель, что в стране придется закрыть все рестораны, больницы и дома престарелых, поскольку там работают исключительно мигранты.

Напомним, в сентябре 2026 года в Германии на выборах в восточной земле Саксония-Анхальт победила праворадикальная партия «АдГ». Она получила почти 44% голосов. Но пока не понятно, сможет ли она сформировать правительство в этой федеральной земле.

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