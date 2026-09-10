В Мали уничтожена группа российских спецназовцев 5 10.09.2026, 10:44

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Российские наемники патрулируют в провинции Кидаль, Мали, май 2025 года.

Фото: Telegram / KorpusAfrica

Джихадисты захватили оружие наемников РФ.

Подконтрольный Минобороны РФ «Африканский корпус» понес потери в Мали. На ресурсах местных джихадистов 7 сентября появились видео как минимум четырех убитых российских наемников. Судя по захваченному оружию, они могли быть бойцами одного из спецподразделений ВС РФ. Это уже далеко не первые жертвы среди бойцов российской группировки, пришедшей на смену ЧВК «Вагнер». «Вот Так» рассказывает, что известно о погибших в Мали российских наемниках.

Что известно об убитых россиянах

В понедельник, 7 сентября, африканские мониторинговые проекты со ссылкой на ресурсы группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (филиал «Аль-Каиды» в африканском Сахеле) сообщили о гибели российских наемников в малийском регионе Мопти. Согласно опубликованной информации, в засаду возле города Софара попал совместный патруль «Африканского корпуса» и членов одной из локальных малийских организаций самообороны.

Вскоре появились фото, а затем и видео убитых. На них отчетливо видны трупы светлокожих мужчин с пулевыми ранениями. На одном из роликов комментирующий за кадром джихадист говорит, что это вагнеровцы [ЧВК «Вагнер» официально завершила работу в Мали летом 2025 года, ей на смену пришел подконтрольный Минобороны РФ «Африканский корпус»].

Вечером 8 сентября ресурсы джихаджистов разместили фото оружия и личных вещей убитых. На них отчетливо видны шлемы, на которые наклеены патчи с надписями на русском языке «Набирали по здоровью, а спрашивают как с умных» и «Семья сказала: береги себя», а также шеврон с ангелом-хранителем и словами «Я всегда рядом!».

Патруль передвигался на пикапах и мотоциклах. Первыми ехали российские наемники. Джихадисты заявили, что захватили в качестве трофеев две машины и 14 байков (на видео видны как минимум 12), а также оружие и боеприпасы.

В частности, исламские боевики показали три модернизированных российских автомата АК-15 образца 2023 года. Такое оружие, как правило, используется бойцами спецподразделений ВС РФ.

На кадрах видны как минимум четыре тела убитых — предположительно, россиян. У всех — пулевые ранения в голову. Возможно, их добивали. Однако, по словам представителей «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», всего они убили пять российских наемников, а в засаде, как утверждается, погибли также восемь сопровождавших их африканцев.

На опубликованных джихадистами кадрах видно, что как минимум один убитый наемник был в форме и экипировке, характерной для бойцов «Африканского корпуса» в Мали.

Ресурсы наемников о потерях молчат

Большинство ресурсов российских наемников в Африке гибель своих бойцов на момент публикации этого материала не комментировало.

Косвенно потери россиян подтвердил 8 сентября связанный с бывшим ЧВК «Вагнер» аккаунт в социальной сети Х Wagner Truth 1W9:

«Некоторые люди думают, что работа в Африке — прекрасный способ расслабиться, сидеть, ничего не делая, питаться экзотическими фруктами и лежать под пальмами. Нет, даже здесь идет война и погибают люди. Они используют взрывчатку, дроны, сбивают вертолеты, поджигают бронемашины, стреляют из минометов и делают хорошо спланированные засады».

В день уничтожения российско-малийского патруля 7 сентября телеграм-канал «Африканский корпус | Миссия за рубежом» написал, что в районе Софары военные обнаружили группу боевиков, которые пытались угнать скот.

При попытке преследования, по словам автора паблика, последние использовали ударные беспилотники, но впоследствии их ликвидировали. О засаде, в которой здесь же погибли россияне, в этом паблике и других ресурсах «Африканского корпуса» не прозвучало ни слова.

Вещи убитых в Мали российских наемников. Фото: WarLife / X

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