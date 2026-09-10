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Большая ставка Зеленского

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  • 10.09.2026, 10:18
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Большая ставка Зеленского
Владимир Зеленский

Украина переживет Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на удары по российской территории, рассчитывая повысить цену войны для Кремля и вынудить Путина серьезнее отнестись к переговорам о мире, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В последние месяцы украинские атаки все чаще достигают объектов далеко за линией фронта. Под ударами оказываются нефтеперерабатывающие заводы, топливная инфраструктура, фабрики, склады и другие объекты. В августе Украина провела одну из самых масштабных серий атак по территории России с начала войны.

Особое внимание привлекли удары по складам Wildberries и Ozon. Они уже отразились на работе малого бизнеса, а обычные россияне все заметнее ощущают перебои с топливом и авиасообщением. «Эти атаки не позволяют россиянам больше закрывать глаза на войну», — пишут авторы материала.

По мнению российского политического аналитика Яна Матвеева, происходящее может подорвать доверие к российским властям. «Трудно представить, что рейтинг властей не будет снижаться, когда люди выходят на улицу и видят огромный столб дыма над городом или приезжают на заправку, а там нет бензина», — сказал он.

При этом признаков скорого политического кризиса в Москве пока немного. Эксперты не ждут ни переворота, ни революции, хотя удары постепенно демонстрируют уязвимость российской системы.

Зеленский намерен идти дальше и усложнять работу российской авиации. «Российское воздушное пространство фактически закроется», — заявил он на прошлой неделе.

Президент Украины предупредил иностранные авиакомпании об угрозе дальнейших атак. «В небе России будет просто такое количество дронов, что это нужно учитывать», — добавил Зеленский.

Однако перед Киевом стоит и другая проблема — приближающаяся зима. По словам бывшего британского дипломата Тима Уилласи-Уилси, Украина опасается новых массированных ракетных ударов России и нехватки средств для защиты от них. Именно подготовка к зиме стала одной из главных тем недавних переговоров Зеленского с европейскими союзниками.

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