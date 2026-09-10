закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для удара по заводу в Новом Уренгое дроны ВСУ пролетели более 3200 км

8
  • 10.09.2026, 11:22
  • 2,558
Для удара по заводу в Новом Уренгое дроны ВСУ пролетели более 3200 км
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Это абсолютный рекорд для Сил обороны Украины.

Удар по Новоуренгойскому заводу подготовки конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе России нанесли украинские дроны FP-1.

Для этого БпЛА пришлось пролететь более 3200 км, сообщила в своем аккаунте в соцсети X компания Fire Point.

По данным Fire Point, удар 9 сентября по российским стратегическим объектам на дистанции более 3200 км на данный момент является рекордным для Сил обороны Украины, причем атака оказалась успешной: подтверждены прямые попадания по предприятию. Размер нанесенного врагу ущерба продолжает уточняться.

Завод подготовки конденсата к транспортировке в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа является ключевым по переработке газового конденсата в России. Там ежегодно могут принимать до 19,5 млн тонн сырья, а потом готовить его к транспортировке по трубопроводу.

9 сентября Силы обороны Украины нанесли удар не только по ЗПКТ в Ямало-Ненецком автономном округе, но и по газоконденсатному заводу в Ханты-Мансийском автономном округе Югра. В результате атаки на территории этого предприятия тоже зафиксировали попадания. Речь идет про завод возле Сургута, крупнейшего в России предприятия по переработке нефтегазоконденсатной смеси.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар