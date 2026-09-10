Для удара по заводу в Новом Уренгое дроны ВСУ пролетели более 3200 км 8 10.09.2026, 11:22

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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Это абсолютный рекорд для Сил обороны Украины.

Удар по Новоуренгойскому заводу подготовки конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе России нанесли украинские дроны FP-1.

Для этого БпЛА пришлось пролететь более 3200 км, сообщила в своем аккаунте в соцсети X компания Fire Point.

По данным Fire Point, удар 9 сентября по российским стратегическим объектам на дистанции более 3200 км на данный момент является рекордным для Сил обороны Украины, причем атака оказалась успешной: подтверждены прямые попадания по предприятию. Размер нанесенного врагу ущерба продолжает уточняться.

Завод подготовки конденсата к транспортировке в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа является ключевым по переработке газового конденсата в России. Там ежегодно могут принимать до 19,5 млн тонн сырья, а потом готовить его к транспортировке по трубопроводу.

9 сентября Силы обороны Украины нанесли удар не только по ЗПКТ в Ямало-Ненецком автономном округе, но и по газоконденсатному заводу в Ханты-Мансийском автономном округе Югра. В результате атаки на территории этого предприятия тоже зафиксировали попадания. Речь идет про завод возле Сургута, крупнейшего в России предприятия по переработке нефтегазоконденсатной смеси.

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