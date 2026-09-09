ВСУ поразили два гиганта газоконденсатной промышленности РФ 9.09.2026, 20:41

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Под удар попали Новоуренгойский и Пуровский заводы.

9 сентября подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины поразили Новоуренгойский и Пуровский заводы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, преодолев более 3000 км до целей.

Об этом в среду, 9 сентября, сообщили в ССО.

Как говорится в сообщении, впервые за всё время войны Силы специальных операций (ССО) поразили критически важные заводы РФ на расстоянии 3000 км и нанесли удар вглубь российской территории, ставший самым глубоким за всё время войны.

Оба предприятия расположены в Ямало-Ненецком автономном округе — одном из ключевых нефтегазодобывающих регионов РФ. Чтобы достичь цели, дроны ССО преодолели более 3000 километров. До сегодняшнего дня эта территория считалась абсолютно безопасным тылом агрессора.

Эти предприятия имеют критически важное значение для газоконденсатной промышленности. Заводы обеспечивают подготовку и переработку значительных объемов газового конденсата, добываемого на месторождениях Ямала.

Новоуренгойский ЗПКТ имеет проектную мощность 19,5 млн тонн сырья в год, а Пуровский ЗПК в 2025 году переработал 13,4 млн тонн газового конденсата.

Газоконденсатная промышленность является важной составляющей экономики России и формирует доходы бюджета агрессора.

Силы специальных операций продолжают успешно реализовывать дальнобойные санкции Украины против России, снижая ее возможности вести захватническую войну.

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