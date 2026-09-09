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Главного кадровика Минобороны РФ осудили за коррупцию

  • 9.09.2026, 21:10
  • 1,312
Главного кадровика Минобороны РФ осудили за коррупцию
Юрий Кузнецов
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Юрия Кузнецова лишили звания генерал-лейтенанта запаса и трех орденов.

12 лет заключения в колонии строгого режима, лишение звания генерал-лейтенанта запаса и трех орденов — так закончился процесс над бывшим начальником управления кадров Минобороны России Юрием Кузнецовым.

9 сентября он был признан виновным в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде дома с земельным участком, стоимость которого четыре раза менялась за время следствия и суда и под конец разбирательства составила 62 млн руб.

Оглашение приговора заняло считанные минуты, передает «КоммерсантЪ».

57-летний Кузнецов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а 55-летний Мартиросян — в ее даче (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Первому суд назначил двенадцать лет со штрафом, двукратным сумме взятки (125 млн 349 тыс. руб.), второму — десять лет восемь месяцев заключения со штрафом, однократным взятке,— 62 млн 674 тыс. руб.

Защита считает, что обвинение не доказано, и намерена обжаловать приговор.

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