закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рыбакина смещает Соболенко с вершины мирового рейтинга

7
  • 9.09.2026, 21:17
  • 2,486
Рыбакина смещает Соболенко с вершины мирового рейтинга
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Фото: getty Images

Белорусская теннисистка удерживала лидерство 99 недель подряд.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open — заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». По итогам турнира она впервые в карьере возглавит мировой рейтинг.

В четвертьфинале она победила олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь (121-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США).

Эта победа гарантировала Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, первое место в рейтинге WTA. Рыбакина сместит белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство 99 недель подряд. На счету Рыбакиной 13 титулов WTA в одиночном разряде.

На US Open она выступает после травмы, из-за которой не смогла доиграть четвертьфинальный матч против польки Иги Свёнтек в Цинциннати.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар