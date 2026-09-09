Рыбакина смещает Соболенко с вершины мирового рейтинга

Рыбакина смещает Соболенко с вершины мирового рейтинга7
- 9.09.2026, 21:17
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Белорусская теннисистка удерживала лидерство 99 недель подряд.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open — заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». По итогам турнира она впервые в карьере возглавит мировой рейтинг.
В четвертьфинале она победила олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь (121-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США).
Эта победа гарантировала Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, первое место в рейтинге WTA. Рыбакина сместит белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство 99 недель подряд. На счету Рыбакиной 13 титулов WTA в одиночном разряде.
На US Open она выступает после травмы, из-за которой не смогла доиграть четвертьфинальный матч против польки Иги Свёнтек в Цинциннати.