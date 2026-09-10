«Лукашенко потроллили в его день рождения» 10 10.09.2026, 16:22

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Фото: Reuters

Вместо привычной помпы — тишина и намеки.

День рождения Александра Лукашенко в этом году прошел почти незамеченным. На его официальном сайте не появилось привычного потока поздравлений от чиновников, провластных организаций и зарубежных лидеров.

На это обратил внимание белорусский экономист Сергей Чалый в эфире YouTube-канала «Чалый LIVE»:

— 30 августа 2026 года у него был день рождения. И что ты думаешь? Открываю его собственный официальный сайт — и там ничего нет. Ни сообщения о том, что у него день рождения, ни информации о том, что его поздравили какие-нибудь профсоюзы или Союз женщин. Не упомянуто ни одного поздравления от мировых лидеров, как это было всегда. И такое случилось впервые.

Тем не менее поздравление абсолютно точно было. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко специальной телеграммой. Более того, текст этой телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Телеграмма, как рассказывает Чалый, получилась двусмысленной:

— Там говорится об укреплении союзных институтов, взаимовыгодных интеграционных процессах. То есть как бы: «Чувак, ты помнишь, чего мы от тебя ждем?»

Но интересно даже не то, что телеграмму вывесили на сайте Kremlin.ru. Поздравление оказалось двойным: Путин еще и позвонил Лукашенко. Такого точно раньше не было. Всегда было либо одно, либо другое.Об этом сообщил «Интерфакс». Но посмотрите на последнюю строчку: там аккуратно напомнили, что Лукашенко исполняется 72 года.

Представляете? Вот так взяли и нагло напомнили о его возрасте. Потроллили.

Единственное, я совру, если скажу, что никакого другого поздравления действительно не было. Нечто отдаленно похожее на него появилось в практически неофициальной пресс-службе Лукашенко — Telegram-канале «Пул Первого». Там тоже не удосужились упомянуть, сколько ему исполнилось лет.

Зато вспомнили, что 1954 год был годом Зеленой Деревянной Лошади. Лошадь, значит: на них пашут, им все по силам, они упорные. Все это проиллюстрировали настолько древними фотографиями, что Коля там еще выглядит как в меме про шестилетнего мальчика.

Первая очевидная аналогия — коней на переправе не меняют. Но у меня есть еще одна.

В детстве я смотрел абсолютно страшный социально-реалистический фильм. Я до сих пор его помню, хотя смотрел еще школьником. Это фильм режиссера Сидни Поллака, который вышел в Америке в 1969 году. Он снят по книге, написанной во времена Великой депрессии, и посвящен танцевальным марафонам. Это были первые «Голодные игры»: кто оставался последним, тот получал приз. Чудовищно страшная вещь.

Мы решили немного переделать плакат этого фильма.

У меня аналогия не о том, что коней на переправе не меняют, а о том, что загнанных лошадей пристреливают.

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