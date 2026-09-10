Ходы к бункерам Путина и Лаврова 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.09.2026, 12:34

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Копайте, Собянин, копайте.

Пресса сообщает, что в Москве к 30 ноября капитально отремонтируют девять бомбоубежищ. Все для людей. Собираются восстановить входы, перегородки, двери, обновить отделку, отремонтировать водоснабжение, электричество, канализацию, вентиляцию, связь.

Такая забота, слезы на глаза наворачиваются.

Скажите, премированный «гертрудой» Собянин, не предполагается ли прорыть из бомбоубежищ ходы к бункерам Путина, Лаврова и других? Чтобы граждане, пройдя по ним к великим стратегам, могли лично принести им благодарность за возможность освоить подземное пространство?

Копайте, Собянин, копайте вбок «ходы благодарности». Мы пойдем по ним с цветами и подарками.

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