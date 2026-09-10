закрыть
11 сентября 2026, пятница, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ходы к бункерам Путина и Лаврова

2
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.09.2026, 12:34
  • 4,126
Ходы к бункерам Путина и Лаврова

Копайте, Собянин, копайте.

Пресса сообщает, что в Москве к 30 ноября капитально отремонтируют девять бомбоубежищ. Все для людей. Собираются восстановить входы, перегородки, двери, обновить отделку, отремонтировать водоснабжение, электричество, канализацию, вентиляцию, связь.

Такая забота, слезы на глаза наворачиваются.

Скажите, премированный «гертрудой» Собянин, не предполагается ли прорыть из бомбоубежищ ходы к бункерам Путина, Лаврова и других? Чтобы граждане, пройдя по ним к великим стратегам, могли лично принести им благодарность за возможность освоить подземное пространство?

Копайте, Собянин, копайте вбок «ходы благодарности». Мы пойдем по ним с цветами и подарками.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар