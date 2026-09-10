Лукашенко решил добить частное образование в Беларуси 10 10.09.2026, 12:47

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Фото: Getty Images

Правитель призвал «поставить точку».

Лукашенко на очередном совещании 10 сентября в привычной манере потребовал «поставить точку» в вопросе лицензирования образования — то есть окончательно закрутить гайки там, где еще была хоть какая-то частная инициатива в этой сфере.

«Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Ни в коем случае не надо излишне смотреть по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Конечно, мнения мы будем всегда учитывать», — заявил Лукашенко.

Дальше — без обиняков, прямое требование окончательно решить вопрос с лицензированием:

«Основное требование в данном вопросе — защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов», — сказал диктатор.

«Равные условия», о которых говорит Лукашенко, в белорусских реалиях чаще всего означают одно: частным репетиторам и школам придется играть по правилам, которые пишет исключительно режим.

Не обошлось и без идеологической рамки — образование, по словам Лукашенко, это сфера «государствообразующая», а значит, регулироваться она будет «с учетом национальных интересов».

Напомним, ранее на общественное обсуждение вынесли законопроект о самостоятельной профессиональной деятельности по обучению детей, который предполагал в том числе создание специального реестра для репетиторов — по сути, инструмента для тотального учета и контроля тех, кто зарабатывает частным преподаванием.

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