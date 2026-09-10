В России рухнуло производство красной икры 8 10.09.2026, 12:48

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Отрасль в шоке из-за «аномальных результатов путины».

В России в три раза сократилось производство красной икры: на начало сентября на рынок поступило 2,6 тыс. т продукта против 7,6 тыс. т в прошлом году, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). В Росрыболовстве объяснили падение показателя сокращением добычи лососевых рыб. На текущий момент вылов составил более 92 тыс. т, хотя в начале путины прогнозировалась добыча на уровне 227 тыс. т. При этом в Росрыболовстве заверили, что внутренний рынок не столкнется с дефицитом красной рыбы и икры, а ограничения на экспорт в настоящее время не рассматривают.

«Результаты этой путины можно назвать аномальными», — отметил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько. Глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов назвал объемы вылова лососевых «самыми низкими за всю историю наблюдений». «Конечно, такая ситуация отразится на рынке и стоимости продукции, в том числе икры», — добавил Мартынов. Между тем производители уже отмечают рост цен. По данным аналитического центра Рыбного союза (объединяет компании «Балтийский берег», «Меридиан», «Русское море» и др.), на 9 сентября икра горбуши подорожала на 79% год к году, до 18,6 тыс. руб. за 1 кг, нерки — на 93%, до 17,2 тыс. руб., кижуча — на 13%, до 18,9 тыс. руб., а кеты — на 36%, до 13,6 тыс. руб.

В Росрыболовстве заявили, что динамика оптовых цен на лососевую продукцию формируется под влиянием комплекса рыночных факторов. Среди них — сезонность, объем предложения, логистика, затраты на добычу и переработку, инфляционные процессы и текущий спрос.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области связали падение вылова лососевых с глобальным потеплением и предрекли отрасли низкие уловы в течение ближайших лет. «Вероятно, мы потеряли такой сегмент промысловой рыбы, как тихоокеанский лосось. Какая-то рыба будет приходить, но, скорее всего, уловы будут совсем небольшими», — отметил президент ассоциации.

В результате, по его словам, это ударит по рыбопромышленным предприятиям. Так, рыбакам Камчатки за четыре года необходимо выплатить 120 млрд руб. по договорам на пользование рыбными участками, а Сахалина — 12 млрд.

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