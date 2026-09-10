Россия могла умышленно направить дрон в направлении самолета Зеленского 2 10.09.2026, 10:56

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Фото: Frederik Ringnes/NTB/Reuters

Посол Молдовы озвучил новые неожиданные детали.

Российский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Молдовы 8 сентября, мог лететь в направлении самолета президента Украины Владимира Зеленского целенаправленно.

Такую версию озвучил посол Молдовы в США Владислав Кульминский, сообщает CNN.

Как утверждает дипломат, правительство Молдовы не считает инцидент случайностью.

Он также подчеркнул, что крайне тяжело поверить в случайный полет российского реактивного дрона над территорией страны именно в тот момент, когда самолет украинского президента находился в аэропорту.

«Вероятнее всего, это не случайность, поскольку мы не верим, что реактивный беспилотник просто так залетел на территорию Молдовы с целью разведки именно тогда, когда самолет президента Украины находился на земле в аэропорту», - сказал Кульминский.

В то же время, посол подчеркнул, что окончательные выводы делать рано, поскольку расследование инцидента продолжается.

Инцидент с самолетом Зеленского и дроном РФ в Молдове

В правительстве Молдовы подтвердили, что вылет президента Украины Владимира Зеленского из их страны в Норвегию 8 сентября произошел с задержкой из-за российского дрона в воздушном пространстве страны.

В Кишиневе объяснили, что воздушное пространство Молдовы в этот период пришлось временно закрыть из-за появления беспилотника. Поэтому вылет Зеленского в Осло отложили.

Разрешение на вылет предоставили после того, как стало известно, что российский дрон упал и взорвался вблизи села Старые Михайлены в Рышканском районе. Место падения располагалось примерно в 160 км от международного аэропорта Кишинева.

В общей сложности из-за воздушной тревоги в аэропорту задержали три рейса на вылет и четыре рейса на прибытие.

Сначала об инциденте с самолетом Зеленского на пути в Норвегию сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

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