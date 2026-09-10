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В Беларуси за день побиты сразу 20 температурных рекордов

  • 10.09.2026, 10:13
  • 1,920
В Беларуси за день побиты сразу 20 температурных рекордов

Не устоял почти вековой максимум.

Середина рабочей недели в Беларуси выдалась по-настоящему летней. В среду, 9 сентября, сразу на нескольких метеостанциях страны были побиты температурные рекорды для этого дня.

Данные о новых максимумах опубликовал Telegram-канал «nadvorie».

Где было жарче всего

Лидером дня по температуре стал Брест — воздух там прогрелся до +31,5°C, тогда как предыдущий рекорд в +29,9°C держался с 1994 года.

Немного отстало Высокое, где столбики термометров поднялись до +31,4°C. Прежний максимум здесь также относился к 1994 году и составлял +29,2°C.

В Пинске зафиксировали +30,9°C — сразу на 2,3 градуса выше рекорда того же 1994 года, когда воздух прогревался до +28,6°C.

Отметку в +30°C 9 сентября превысили еще в нескольких населенных пунктах. В Пружанах и на станции Полесская зафиксировали по +30,6°C вместо прежних +29,1°C и +29°C соответственно — оба прошлых максимума также датировались 1994 годом.

В Волковыске воздух прогрелся до +30,3°C, превысив рекорд в +28,6°C, установленный в том же 1994-м.

Ровно +30°C показали термометры в Ивацевичах, где предыдущий максимум в +29,4°C тоже относился к 1994 году.

Жарко было и в Гродно — там воздух прогрелся до +30,6°C. Прежний рекорд для 9 сентября здесь был заметно ниже, +28,5°C, и держался с 2005 года.

Где еще обновились рекорды

Температурные максимумы 9 сентября были превышены еще в ряде точек страны. Отметки в +30°C столбики термометров там не достигли, но прежние рекорды все равно оказались побиты:

Ганцевичи — +29,7°C против +28,5°C в 2005 году

Барановичи — +29,3°C против +27,4°C в 2005-м

Лида — +29,1°C против +27,8°C в 2005-м

Столбцы — +29°C против +28,1°C в 2005-м

Лельчицы — +28,8°C против +28,7°C в 1994-м

Слуцк — +28,7°C против +27,6°C в 2019 году

Марьина Горка — +28,1°C против +27,9°C в 2019-м

Воложин — +27,8°C против +27°C в 2005-м

Новогрудок — +27,7°C против +27,5°C в 2005-м

Ошмяны — +27,1°C против +26,6°C в 2019-м

Шарковщина — +26,8°C против +26,6°C в 2005-м

Отдельно стоит выделить Минск. В столице воздух прогрелся до +28°C, и тем самым был побит рекорд, продержавшийся почти столетие: прежний максимум в +27,4°C был зафиксирован здесь еще в 1932 году.

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