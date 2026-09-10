В Литве недалеко от границы с Беларусью нашли неразорвавшуюся гранату
- 10.09.2026, 9:39
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На место прибыли саперы.
В Литве в 1,3 километре от границы с Беларусью, обнаружили боевую гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
Гранату во время работы в поле нашел местный фермер и сообщил о ней пограничникам. На место прибыли саперы.
«Они установили, что найденный предмет — советская ручная граната Ф-1 времен Второй мировой войны. После осмотра было принято решение обезвредить гранату на месте», — сообщили в Службе охраны.
Советская (русская) ручная граната Ф-1 — противопехотный оборонительный взрывной боеприпас. Она была создана на основе французской гранаты F1 и содержит 60 г взрывчатого вещества. Общий вес гранаты с запалом — около 600 г. Из-за своей формы и желто-зеленого цвета она получила прозвище «лимонка». Как отметили литовские пограничники, даже пролежав в земле более 80 лет и покрывшись ржавчиной, она все еще может быть смертельно опасной.