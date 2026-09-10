Для выезжающих за границу белорусов заработают три важных новшества

Для выезжающих за границу белорусов заработают три важных новшества12
- 10.09.2026, 8:49
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Изменения произойдут уже в 2027 году.
В 2027 году для тех, кто отправляется за границу, заработает несколько изменений. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.
Специальная база данных о выезжающих за рубеж
С 1 октября 2027 года автоперевозчики будут передавать информацию о пассажирах, которые выезжают за границу, в специальную базу данных. Это фамилия, имя, отчество пассажиров, а также пол, дата рождения, данные о гражданстве, название, номер и срок действия документа, на основании которого они купили билет.
Не удастся получить еще один документ
С 23 января 2027 года заработает ограничение для тех, кто уехал за рубеж, — они не смогут через консульства и посольства получать справку о наличии или отсутствии запрета на выезд из Беларуси.
Сейчас у белорусов есть несколько вариантов, как проверить, нет ли ограничений на выезд из страны. Один из них — при обращении в любое подразделение по гражданству и миграции. Второй — в консульство или посольство нашей страны за границей. Если делать это через дипломатические представительства, то такой документ должны изготовить в течение десяти рабочих дней.
Для чего вводят такое новшество, чиновники не сообщают. Наличие преград для выезда из страны может указывать на то, что у человека, к примеру, есть долги или против него заведено уголовное дело с запретом покидать пределы страны.
Изменение по дактилоскопии
С 1 июля 2027 года белорусы зарубежья будут обязаны сдавать отпечатки пальцев. Как пояснял сервис бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help, под это требование подпадут люди в возрасте от 14 до 75 лет, которые:
оформили выезд / постоянное проживание за пределами Беларуси (так называемый паспорт серии РР) — если они состоят на постоянном консульском учете в посольстве или консульстве Беларуси;
или получили иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, предоставляющий право на льготы и другие преимущества, — если они проинформировали об этом ОВД либо посольство или консульство Беларуси.