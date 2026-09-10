закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывшая жена Илона Маска нарушила молчание об их браке

17
  • 10.09.2026, 6:31
  • 11,700
Бывшая жена Илона Маска нарушила молчание об их браке
Джастин Маск

Джастин Маск призналась, что муж общался с ней как с сотрудницей.

Первая жена Илона Маска Джастин Маск впервые за долгое время подробно рассказала об их браке. Ее интервью вошло в новый четырехчасовой документальный фильм режиссера Алекса Гибни «Маск», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Джастин и Илон поженились в 2000 году и воспитывали шестерых детей. Именно во время отношений с Маском она узнала термин «газлайтинг». Она утверждает, что муж часто заставлял ее чувствовать себя незначительной и разговаривал с ней так, будто она была его сотрудницей.

«Я узнала термин газлайтинг благодаря отношениям с Илоном», — говорит Джастин в фильме.

Особенно запомнился ей первый танец на собственной свадьбе. Тогда Маск заявил, что является «альфой в этих отношениях». Она также вспоминала его постоянные замечания о том, в чем, по его мнению, она была недостаточно хороша.

В фильме затрагивается и конфликт Маска с их трансгендерной дочерью Вивиан. Джастин утверждает, что после ее каминг-аута Маск прекратил оплачивать медицинскую страховку дочери и «никогда не пытался восстановить отношения» с ней.

Сам миллиардер в съемках фильма не участвовал и ранее называл картину «попыткой его очернить».

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар