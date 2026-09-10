Бывшая жена Илона Маска нарушила молчание об их браке 17 10.09.2026, 6:31

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Джастин Маск

Джастин Маск призналась, что муж общался с ней как с сотрудницей.

Первая жена Илона Маска Джастин Маск впервые за долгое время подробно рассказала об их браке. Ее интервью вошло в новый четырехчасовой документальный фильм режиссера Алекса Гибни «Маск», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Джастин и Илон поженились в 2000 году и воспитывали шестерых детей. Именно во время отношений с Маском она узнала термин «газлайтинг». Она утверждает, что муж часто заставлял ее чувствовать себя незначительной и разговаривал с ней так, будто она была его сотрудницей.

«Я узнала термин газлайтинг благодаря отношениям с Илоном», — говорит Джастин в фильме.

Особенно запомнился ей первый танец на собственной свадьбе. Тогда Маск заявил, что является «альфой в этих отношениях». Она также вспоминала его постоянные замечания о том, в чем, по его мнению, она была недостаточно хороша.

В фильме затрагивается и конфликт Маска с их трансгендерной дочерью Вивиан. Джастин утверждает, что после ее каминг-аута Маск прекратил оплачивать медицинскую страховку дочери и «никогда не пытался восстановить отношения» с ней.

Сам миллиардер в съемках фильма не участвовал и ранее называл картину «попыткой его очернить».

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