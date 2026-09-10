Чемпион НБА стал фотографом на US Open 10.09.2026, 3:53

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Лэндри Шэмет

Фото: JASON SZENES/NEW YORK POST

Он бесплатно работает на турнире уже третий год подряд.

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Нью-Йорк Никс» Лэндри Шэмет вновь стал фотографом на теннисном турнире US Open, который проходит в Нью-Йорке, сообщает NY Post.

Шэмета заметили во время четвертьфинального матча между Джессикой Пегулой и Эммой Наварро на US Open с фотоаппаратом в месте для аккредитованных фотографов.

Баскетболист работал в качестве неоплачиваемого фотографа на двух последних турнирах US Open, пишет издание. В 2024 году он был на корте в течение первой недели турнира. В 2025-м работал даже на финальных выходных. Шэмет также выкладывал в свои соцсети фотографии, сделанные во время турнира.

По его словам, увлечение фотографией началось несколько лет назад как хобби. «Друг сказал мне: «Тебе стоит купить камеру». Я ответил: «Я не буду пользоваться камерой. У кого сейчас есть камеры? Ты просто пользуешься телефоном. Кому нужна камера?» — вспоминает Шэмет. Теперь же он использует собственное фотооборудование.

«Его динамичные фотографии просто потрясающие. Он действительно изучает фотографию. Задает потрясающие вопросы. Честно говоря, он отличный товарищ по команде», — сказала в прошлом году фотограф US Open Джен Поттайзер.

29-летний Шэмет выступает в «Нью-Йорк Никс» с 2024 года. В этом году вместе с командой он стал чемпионом НБА.

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