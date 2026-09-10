Врачам хотят увеличить срок отработки на государство до семи лет

Врачам хотят увеличить срок отработки на государство до семи лет14
- 10.09.2026, 14:26
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Сейчас минимальный необходимый стаж составляет три года.
Белорусские врачи смогут начать работу в частных медцентрах только после семи лет работы в государственном учреждении. Такое предложение озвучил министр экономики на совещании у Лукашенко.
Сейчас минимальный необходимый стаж составляет три года.
Предложение не понравилось Лукашенко. С одной стороны, он недоволен тем, что «государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса». А с другой — не понимает, «как предложенные меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения».
Также Лукашенко заинтересовался ценами в медицинской сфере: «Мы всегда говорим: «Вот, давайте равные условия и прочее». А равны ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается в ценообразование, в цену».
Ранее диктатор высказывался о дефиците медиков. 5 апреля Лукашенко призвал медиков «меньше ныть и больше работать».