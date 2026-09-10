Врачам хотят увеличить срок отработки на государство до семи лет 14 10.09.2026, 14:26

4,964

Сейчас минимальный необходимый стаж составляет три года.

Белорусские врачи смогут начать работу в частных медцентрах только после семи лет работы в государственном учреждении. Такое предложение озвучил министр экономики на совещании у Лукашенко.

Сейчас минимальный необходимый стаж составляет три года.

Предложение не понравилось Лукашенко. С одной стороны, он недоволен тем, что «государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса». А с другой — не понимает, «как предложенные меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения».

Также Лукашенко заинтересовался ценами в медицинской сфере: «Мы всегда говорим: «Вот, давайте равные условия и прочее». А равны ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается в ценообразование, в цену».

Ранее диктатор высказывался о дефиците медиков. 5 апреля Лукашенко призвал медиков «меньше ныть и больше работать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com