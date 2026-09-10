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В Беларусь приехал новый посол Швейцарии

  • 10.09.2026, 15:09
В Беларусь приехал новый посол Швейцарии

Ранее он работал в России и Украине.

Новый посол Швейцарии в Беларуси Штефан Эстерманн прибыл к месту назначения. О своем прибытии дипломат сообщил в видеообращении, опубликованном на странице посольства в «Фейсбуке».

По его словам, они с супругой были «тепло приняты и сразу почувствовали себя как дома». «Я с нетерпением жду начала своей новой работы, интересных знакомств и общения», — добавил посол.

Эстерманну 58 лет, во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии он работает с 1996 года. За это время успел поработать в Украине и России, а также занимал должность руководителя аппарата министерства.

С 2014 по 2018 год он возглавлял дипломатическую миссию в Хорватии, а с 2022 по 2026-й — в Греции. Помимо родного немецкого, свободно владеет французским, английским, чешским и русским языками.

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