В Беларусь приехал новый посол Швейцарии
- 10.09.2026, 15:09
Ранее он работал в России и Украине.
Новый посол Швейцарии в Беларуси Штефан Эстерманн прибыл к месту назначения. О своем прибытии дипломат сообщил в видеообращении, опубликованном на странице посольства в «Фейсбуке».
По его словам, они с супругой были «тепло приняты и сразу почувствовали себя как дома». «Я с нетерпением жду начала своей новой работы, интересных знакомств и общения», — добавил посол.
Эстерманну 58 лет, во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии он работает с 1996 года. За это время успел поработать в Украине и России, а также занимал должность руководителя аппарата министерства.
С 2014 по 2018 год он возглавлял дипломатическую миссию в Хорватии, а с 2022 по 2026-й — в Греции. Помимо родного немецкого, свободно владеет французским, английским, чешским и русским языками.