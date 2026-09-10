Россияне ударили по собственности США в Днепре 2 10.09.2026, 15:32

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Горит завод «Олейна», есть погибшие.

Ликвидация последствий атаки в Днепре

Это не первый случай, когда завод в Днепре, производящий «Олейну», получает повреждения в результате российской атаки.

10 сентября российские войска нанесли массированный удар по Днепру. Атака привела к разрушению гражданской инфраструктуры, пожарам и человеческим жертвам. В ходе атаки на Днепр был поврежден маслоэкстракционный завод компании Bunge, который производит, в частности, масло под брендом «Олейна».

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, отметив, что предприятие расположено в центральной части города и уже неоднократно становилось объектом российских ударов.

Так, 10 сентября в 9:42 глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеского удара было повреждено предприятие пищевой промышленности, не назвав его.

«В результате вражеской атаки на Днепр пострадало предприятие пищевой промышленности. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении властей.

Мэр Днепра раскритиковал умалчивание конкретного названия предприятия в сводках и призвал активно освещать этот факт на международной арене.

«Весь город видит, куда попали эти проклятые «Бандероли». Это самый центр города», — написал он.

По словам мэра, речь идет именно о предприятии, связанном с производством масла «Олейна».

«Весь город видит, что это — «Олейна». Предприятие, которое обстреливали уже не раз», — добавил Филатов.

В 14:07 мэр Днепра сообщил, что в настоящее время на месте очередного удара по «Олейне» продолжают работать коммунальные службы и тяжелая техника. По его словам, поврежденные сети будут отремонтированы в ближайшие часы, а движение общественного и прочего транспорта на этом участке возобновится уже к вечеру.

Мэр Днепра также обратил внимание на то, что завод принадлежит международной агропродовольственной компании Bunge. Сама Bunge подтверждает, что работает в Украине с 2002 года, производит растительные масла и владеет маслоэкстракционным заводом в Днепре. Компания также называет «Олейну» одним из своих украинских брендов.

«Все знают, что это АМЕРИКАНСКАЯ собственность, принадлежащая корпорации Bunge. И не только это. Там недавно ЛИЧНО побывал сенатор Блюменталь! Но парням пох@й на американцев, их собственность и опасения сенаторов. А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных «предприятиях». Вместо того, чтобы подключить МИД и кричать об этом на весь мир», — заявил Борис Филатов.

Что известно о компании Bunge и заводе в Днепре

Bunge — международная агропродовольственная корпорация, работающая в Украине с 2002 года и занимающаяся переработкой масличных культур, торговлей зерновыми и масличными культурами, а также производством растительных масел. Компания производит рафинированные и нерафинированные растительные масла, шрот, лецитин и шелуху, которые используются в пищевой и кормовой промышленности, а также для производства биотоплива.

Глобальная штаб-квартира Bunge расположена в Сент-Луисе, штат Миссури, а зарегистрированный офис корпорации — в Женеве

В Украине компания Bunge владеет маслоэкстракционными заводами в Днепре, Николаеве, Виннице и Харьковской области, а также портовыми терминалами и элеваторами. На предприятии в Днепре производят и отгружают растительные масла наливным способом, а также производят шрот.

Bunge является производителем торговой марки «Олейна», которая, по данным компании, представлена на украинском рынке уже более 25 лет.

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