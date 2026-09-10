Россияне бросились за дизельными иномарками в Беларусь 5 10.09.2026, 16:15

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иллюстративное фото

Топливный кризис в РФ оживил белорусский авторынок.

Ввозить автомобили в Россию из Беларуси стало невыгодно после серии повышений ставок утильсбора в 2024–2025 годах. Однако в 2026 году этот канал поставок вновь оживился и стал интересным для россиян.

Какие модели выгодно брать из Беларуси и какие есть подводные камни, выясняла «Газета.Ru».

По словам собеседников издания, ситуация радикально изменилась в последние недели лета — в Беларусь снова потянулись россияне. Как рассказал «Газете.Ru» владелец автосалона «Большой автоподбор» Дмитрий Новицкий, запросы от россиян поступают двух типов: на разнообразные дизельные автомобили, а также на бюджетные машины, включая недорогие варианты до 300 тыс. российских рублей (около $3 570). Это, как правило, машины для начинающих водителей.

Цены в Беларуси традиционно ниже, а выбор подержанных иномарок из Европы и США — шире. На пике популярности, весной 2025 года, российские покупатели устроили настоящий бум, скупая свежие иномарки из Европы и Америки, сообщил Новицкий.

Каким должен быть автомобиль для ввоза

Переломный момент наступил 1 декабря 2025 года, когда в России вступили в силу новые правила льготного утилизационного сбора для автомобилей. Льготная ставка (3400–5200 росс.рублей) (около $40–62) при ввозе иномарок сохранилась, но при соблюдении жестких требований.

Вместо BMW, которые раньше пользовались наибольшим спросом у граждан РФ, сейчас они выбирают модели Peugeot, Renault и Opel, а также недорогие кроссоверы, такие как Chevrolet Trax и Buick Encore.

Белорусский автоэксперт Максим Чеус уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что жителей России интересует крайне узкая категория автомобилей, а конкретно — варианты мощностью менее 160 л.с. и с полным набором таможенных документов, без которых транспортное средство не получится легализовать в РФ.

Дизельный ажиотаж

Популярность дизельных моделей с пробегом в России возросла на фоне продолжающегося дефицита бензина. Автомобилисты заметили, что даже в острые фазы нехватки топлива на многих АЗС продолжались продажи дизельного топлива.

«В Беларуси традиционно популярны дизельные автомобили, и их выбор намного шире, чем в России. При этом многие владельцы хранят оригиналы таможенных документов, поэтому такие авто легко легализовать в РФ», — пояснил Максим Чеус.

На российском авторынке автомобили с дизельными моторами резко стали популярны уже с середины этого лета, рассказал «Газете.Ru» российский автоподборщик Дмитрий Мартынов. Если прежде такие модификации подолгу искали своих владельцев, то сейчас покупатель находится в течение нескольких дней после публикации объявления, уточнил он.

Экономия

Еще одна категория покупателей, обративших внимание на рынок Беларуси, — это владельцы значительно подержанных бензиновых автомобилей с большим расходом топлива, а также обладатели иномарок с высокофорсированными моторами, которым противопоказано топливо классом ниже «Евро-5».

Эти люди, по словам белорусских собеседников «Газеты.Ru», ищут подержанную технику с небольшим пробегом в бюджете до 2 млн росс. рублей (около $23 800), которая будет отличаться низким расходом бензина и сравнительной неприхотливостью к качеству горючего.

По словам продавцов, многих автомобилистов к покупке новых машин побудило то, что на российских АЗС появилось топливо экологического класса «Евро-2». Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков также заметил, что даже достаточно обеспеченные граждане РФ на вторичном рынке стали интересоваться техникой из серии «чтобы не жалко, но экономично», опасаясь падения качества горючего.

Автоподборщик Дмитрий Мартынов привел пример, как владелец автомобиля Skoda с турбированным двигателем и непосредственным впрыском топлива на фоне топливного кризиса сменил его на атмосферный Nissan Murano, который сразу перевел на газ. До этого «Газета.Ru» писала о поломках китайских автомобилей из-за бензина плохого качества.

Экономика покупки

При всех позитивных вводных в 2026 году покупка автомобиля в Беларуси перестала гарантировать автоматическую экономию. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предупреждают: помимо самой цены машины, нужно закладывать будущие расходы.

Так, покупателю предстоит оплатить получение СБКТС, что сейчас стоит около 25 тыс. российскиъ рублей (около $297). Услуги белорусских автоподборщиков, включая удаленное оформление договора купли-продажи и доставку техники автопоездом по маршруту Минск — Москва, обойдутся в 60–70 тыс. российских рублей (около $714–833).

Однако в некоторых случаях выгода может быть достаточно серьезной, отмечает владелец автосалона Дмитрий Новицкий. Так, Chevrolet Trax 2019 года выпуска с пробегом 30 тыс. км, по его словам, недавно был куплен клиентом из России за 1,3 млн росс. рублей (около $15 470). Позже в России этот автомобиль появился на одном из классифайдов по цене 1,8 млн росс. рублей (около $21 420) уже со скрученным пробегом, привел пример собеседник.

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