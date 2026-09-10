Гонка за пост генсека ООН входит в решающую фазу 2 10.09.2026, 16:45

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Его могут выбрать за закрытыми дверями.

Когда Антониу Гутерриш покинет пост генерального секретаря ООН в конце 2026 года, его преемнику придется иметь дело с войнами, экономическими кризисами, последствиями изменения климата и растущими противоречиями между государствами. При этом сама организация испытывает серьезные финансовые проблемы, а ее отношения с США заметно ухудшились, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Выбор нового генсека называют одним из важнейших решений международного сообщества в этом десятилетии. Однако рассчитывать на появление «спасителя ООН» было бы наивно.

Формально генерального секретаря утверждает Генассамблея по рекомендации Совета Безопасности. На практике ключевую роль играют пять постоянных членов Совбеза — США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. У каждой из этих стран есть право вето.

После 2016 года процедура стала более открытой. Кандидаты представляют свои программы и участвуют в публичных обсуждениях. Но нынешняя геополитическая ситуация может вернуть выбор к закулисным переговорам крупных держав.

«США и Россия хотят секретаря, а не генерала», — пишут авторы статьи.

При этом будущему генсеку все равно придется самостоятельно принимать решения. Глава ООН одновременно выступает дипломатом, политическим лидером и руководителем огромной бюрократической системы.

Его возможности напрямую зависят не столько от формальных полномочий, сколько от способности понимать расстановку сил и находить моменты, когда организация действительно может повлиять на ситуацию.

«Генеральный секретарь не сможет привести ООН в рай, но способен помочь спасти ее от ада», — напоминают авторы слова бывшего генсека Дага Хаммаршельда.

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