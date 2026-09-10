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Z-блогер: Жители Донбасса ненавидят россиян

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  • 10.09.2026, 17:19
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Z-блогер: Жители Донбасса ненавидят россиян

Многие ждут возвращения Украины.

Z-блогер Татьяна Монтян сделала откровенное признание о настроениях на оккупированном Донбассе. Она пожаловалась на огромное количество так называемых «ждунов» — местных жителей, которые ненавидят Россию и ждут деоккупации территорий. Такое заявление она сделала в интервью Z-блогеру Максиму Калашникову, передает «Диалог».

По словам Монтян, украинцы из оккупированных городов и сел вынуждены получать паспорта РФ, чтобы выжить, однако саму Россию они при этом люто ненавидят за то, что она с ними сделала.

«Я не вылезаю с ЛБС (линии боевого столкновения — ред.). Я вижу, какое количество «ждунов» без каких-либо проблем получают российские паспорта… Ну я же вижу этих людей! Я им привожу еду. Я вижу, как они смотрят. Я вижу, как они общаются. Я вижу, как они злобятся. Они это берут, потому что кушать хочется, но я вижу, что они совершенно не пророссийские: им просто деваться некуда! Смотрят волками», — рассказала Монтян.

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