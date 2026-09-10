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Нашумевший Ferrari Luce получил смелый тюнинг

  • 10.09.2026, 17:35
  • 1,754
Нашумевший Ferrari Luce получил смелый тюнинг
ФОТА: FERRARI

Это полностью меняет характер суперкара.

Американской компании Vossen Wheels предложила вариант радикального тюнинга для нашумевшего электромобиля Ferrari Luce. Пока проект существует только в виде компьютерного рендера, однако на изображениях автомобиль заметно отличается от оригинала, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Основной акцент сделали на литых дисках G2-13T. По дизайну они напоминают аэродинамические колеса, которые Ferrari использует на своих моделях. Судя по рендерам, диаметр составляет около 22 дюймов.

Кузов Luce при этом максимально приблизили к земле. Зазор между колесами и арками стал практически незаметным, а в задней части появился массивный фиксированный спойлер. В результате электромобиль получил гораздо более агрессивный и даже гоночный вид.

Фото: Vossen

«Vossen придает Ferrari Luce совершенно новый характер с помощью колес G2-13T», — пишут авторы проекта.

Сам Luce уже успел вызвать споры среди поклонников Ferrari. Одним не нравится необычная внешность машины, другим — сам переход знаменитой марки на электрическую тягу.

В Vossen подчеркивают, что показанный вариант существует исключительно на экране. Настолько низкая посадка сделала бы автомобиль крайне непрактичным для обычных дорог.

При этом установить диски G2-13T вполне реально. Комплект обойдется примерно в €8000.

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