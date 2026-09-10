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Минчанин после четырех лет общения признался девушке в любви, а после свидания вызвал милицию

19
  • 10.09.2026, 18:17
  • 11,152
Минчанин после четырех лет общения признался девушке в любви, а после свидания вызвал милицию
Иллюстрационное фото

Любовь обошлась мужчине в $7 тысяч.

В Минске 51-летний мужчина лишился почти 7000 долларов после встречи с 26-летней знакомой, которой признался в любви, рассказали в милиции.

Житель Московского района познакомился с девушкой на тематическом сайте. Они общались около четырех лет онлайн и время от времени встречались.

Во время одной из встреч мужчина пригласил знакомую домой и признался ей в чувствах. Что ответила девушка, не уточняется, но после ее ухода он заметил, что из квартиры пропали почти 7000 долларов, и обратился в милицию.

26-летнюю минчанку задержали. Как выяснилось, мужчина ранее показывал ей крупную сумму наличных, а во время встречи оставил деньги на столе и вышел в другую комнату. Девушка воспользовалась этим и забрала их.

Часть денег она успела потратить на смартфон и погашение кредитов. Остаток у нее изъяли.

В отношении минчанки возбудили уголовное дело за кражу.

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