Минчанин после четырех лет общения признался девушке в любви, а после свидания вызвал милицию

Минчанин после четырех лет общения признался девушке в любви, а после свидания вызвал милицию19
- 10.09.2026, 18:17
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Любовь обошлась мужчине в $7 тысяч.
В Минске 51-летний мужчина лишился почти 7000 долларов после встречи с 26-летней знакомой, которой признался в любви, рассказали в милиции.
Житель Московского района познакомился с девушкой на тематическом сайте. Они общались около четырех лет онлайн и время от времени встречались.
Во время одной из встреч мужчина пригласил знакомую домой и признался ей в чувствах. Что ответила девушка, не уточняется, но после ее ухода он заметил, что из квартиры пропали почти 7000 долларов, и обратился в милицию.
26-летнюю минчанку задержали. Как выяснилось, мужчина ранее показывал ей крупную сумму наличных, а во время встречи оставил деньги на столе и вышел в другую комнату. Девушка воспользовалась этим и забрала их.
Часть денег она успела потратить на смартфон и погашение кредитов. Остаток у нее изъяли.
В отношении минчанки возбудили уголовное дело за кражу.