Санкт-Петербург готовится к массированным атакам ВСУ 5 10.09.2026, 18:14

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Фото: Exilenova+

В городе девять станций метро адаптируют под бомбоубежища.

Петербургский метрополитен решил приспособить девять станций к использованию в качестве убежищ гражданской обороны. Кроме них, в проект вошли четыре отсека и около 35 км путей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные портала госзакупок. 10 сентября подземка объявила поиск подрядчика, который должен подготовить технико-экономическое обоснование будущих работ. Ему предстоит определить, какие объекты потребуется достроить, какие — оснастить дополнительным оборудованием, а какие — адаптировать под защитные сооружения.

Также подрядчику нужно будет учесть возможные риски для объектов гражданской обороны — в частности, изменение уровня грунтовых вод, развитие застройки и моральное старение оборудования. Кроме того, в расчет необходимо взять два сценария чрезвычайных ситуаций: техногенную катастрофу и пожар. Особые требования предъявлены к вентиляции укрытий. В случае попадания загрязненного воздуха в защитные сооружения системы должны обеспечить его эффективную очистку «от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ».

В марте метрополитен уже объявлял мониторинг цен на услуги по подготовке аналогичной документации.

Параллельно в Петербурге проводят инвентаризацию укрытий. В 2025 году власти проверили 2633 адреса с защитными сооружениями — как отдельно стоящими, так и в домах. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности тогда заявили, что большая часть таких объектов нуждается в ремонте.

Кроме того, летом 2026-го в городе начали устанавливать бетонные укрытия. Первые подобные сооружения появились в Кронштадте, где находится один из ключевых пунктов базирования Балтийского флота. Он неоднократно подвергался украинским атакам. Например, 3 июня там был поражен корвет «Бойкий», ранее замеченный в сопровождении танкеров российского теневого флота. Он находился в Кронштадте на ремонте.

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