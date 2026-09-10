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Левандовский против Месси: поляк забил красивый гол в ворота «Интер Майами»

  • 10.09.2026, 18:05
  • 2,584
Левандовский против Месси: поляк забил красивый гол в ворота «Интер Майами»
Фото: FIFA

За противостоянием двух бывших лидеров «Барселоны» наблюдали больше 60 тысяч человек.

«Чикаго Файр» и «Интер Майами» сыграли вничью 1:1 в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Soldier Field. Встреча прошла при рекордной для домашнего стадиона «Чикаго» аудитории — 63 094 зрителя.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Роберт Левандовский воспользовался передачей Криса Лода и отправил мяч в сетку, забив свой шестой гол в сезоне. «Чикаго» сумел уверенно провести первый тайм и сдержать атакующую линию гостей во главе с Лионелем Месси.

«Интер Майами» отыгрался вскоре после перерыва. На 48-й минуте Каземиро забил головой после углового, сравняв счет. До конца встречи гости продолжали искать возможность для победного мяча, однако голкипер «Чикаго» Крис Брэди несколько раз спас команду и стал одним из главных героев матча.

Особое внимание было приковано к противостоянию звезд мирового футбола — Месси и Левандовского. При этом эмоциональным эпизодом встречи стала словесная перепалка между Родриго Де Паулем и польским форвардом. Аргентинец толкнул поляка в грудь и начал хвастаться своими достижениями: «Кто ты такой, дурак?! Я выиграл два Кубка Америки и Кубок мира, а что ты делаешь?!». Левандовский улыбнулся и отмахнулся от соперника. Ни один из игроков не получил наказания от судьи в виде желтой карточки.

Ничья стала для «Чикаго Файр» уже седьмой подряд. После матча команда набрала 39 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Интер Майами» с 44 очками располагается вторым.

В итоге зрители увидели напряженный матч, в котором «Чикаго» был близок к громкой победе, но «Интер Майами» сумел отыграться и увезти из Иллинойса одно очко.

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