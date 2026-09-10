Китай стал жертвой собственной секретности

Китай стал жертвой собственной секретности4
- 10.09.2026, 17:32
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Пекин мог предотвратить трагедию в Непале.
Наводнение в Непале вызвало новую волну критики в адрес Китая из-за стремления Пекина контролировать информацию. Катастрофа 26 августа унесла жизни более 1300 человек, еще тысячи людей числятся пропавшими без вести, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Обвал ледника вызвал мощный поток воды, льда и камней, который прошел десятки километров по долине. Китайские инфраструктурные объекты, по предварительным оценкам, не стали причиной катастрофы. Однако Пекин контролирует значительную часть инфраструктуры в приграничном регионе.
Главные претензии к Китаю возникли после того, как власти ограничили распространение видео с места трагедии. Иностранным журналистам разрешили работать в районе бедствия лишь через 11 дней. Одновременно появились сообщения, что Непал заранее запрашивал у Китая данные экологического мониторинга, но не получил их.
«Китайская закрытость выходит далеко за пределы страны и затрагивает его отношения с соседями», — заявил профессор Сингапурского университета менеджмента Генри Гао, призвав Пекин к большей прозрачности.
Информационный вакуум быстро породил новые подозрения. Особенно остро вопрос прозвучал в Индии, где давно обеспокоены китайскими гидроэнергетическими проектами в Тибете.
Речь прежде всего идет о строящейся плотине Медог на реке Ярлунг-Цангпо, будущем крупнейшем гидроэнергетическом объекте мира. Ее мощность должна составить 60 ГВт, а стоимость оценивается примерно в $170 млрд.
При этом о строительстве, экологических рисках и планах Китая по использованию электроэнергии известно сравнительно мало. После катастрофы индийские комментаторы уже назвали проект «бомбой замедленного действия».
Стремление Пекина скрывать чувствительную информацию в итоге играет против него самого. Чем меньше Китай готов рассказывать о своих проектах и действиях, тем больше пространства получает его критикам для собственных версий происходящего.