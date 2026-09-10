Лидер французских правых Марин Ле Пен дистанцируется от немецкой АдГ 5 10.09.2026, 17:09

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Марин Ле Пен

Также политик заметно смягчила риторику.

Лидер французской праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен продолжает дистанцироваться от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ее победы на региональных выборах в одной из восточных земель, пишет Financial Times.

Вместо того чтобы праздновать прорыв партии, придерживающейся схожих взглядов на иммиграцию и национальную идентичность, представители французских ультраправых подчеркнули, что «Национальное объединение» — это не «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Высокопоставленный депутат Жан-Филипп Танги раскритиковал АдГ за оправдание нацистского прошлого Германии, а избирателей — за историческую победу этой партии на выборах в восточной земле Саксония-Анхальт.

«Меня это шокирует, потому что они проголосовали за людей, которые преуменьшают значение нацистского прошлого Германии, которые утверждают, что можно быть членом СС и при этом не быть плохим человеком. Это возмутительно», — заявил он.

Но избиратели поддержали АдГ не потому, «что сами являются нацистами», добавил он, а потому, что «они больше не могут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию».

Сама Ле Пен хранит заметное молчание, пишет FT, в то время как президент США Дональд Трамп выразил одобрение по поводу победы ультраправых в Германии.

Ле Пен, лидирующая в опросах общественного мнения в преддверии апрельских президентских выборов, дистанцировалась от АдГ, поскольку ее основная предвыборная стратегия строится на том, чтобы убедить избирателей: RN — это политическая сила, которой можно доверить власть, говорится в материале. В последнее время политик смягчила некоторые свои позиции, в частности, касающиеся ЕС. Она больше не призывает Францию выйти из блока или отказаться от евро, а вместо этого утверждает, что Евросоюз следует реформировать изнутри.

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