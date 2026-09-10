Минчанка устроила пляж прямо во дворе ЖК 28 10.09.2026, 22:18

25,846

иллюстративное фото

Через некоторое время к ней подошли незваные гости.

Во дворе жилого комплекса «Парк Челюскинцев» в Минске девушка решила позагорать на шезлонге прямо под окнами многоэтажки. Однако вскоре рядом с ней появились сотрудники милиции.

Видео из двора опубликовали в соцсетях. На кадрах девушка спокойно принимает солнечные ванны на лежаке, а рядом стоят милиционеры. Был ли это вызов от кого-то из соседей или сотрудники милиции оказались там по другой причине, из ролика непонятно.

Большинство пользователей Threads вступились за минчанку. Публикуем некоторые комментарии (пунктуация и орфография авторов сохранены):

«Какая диичь, я живу около этого дома и постоянно прохожу эти лежаки, как же круто там балдеть под солнышком, ну в купальнике в городе как будто правда ту мач, но вызывать кого-то ну такое».

«Живу в подъезде из которого идет съемка, вообще все равно, девушка спокойно лежит и никому не мешает».

«Единственная претензия к девушке: у меня окна офиса выходят на эти лежаки, испытываю сильную зависть за невозможность присоединиться».

Позже пост о произошедшем опубликовала и сама отдыхающая. Она утверждает, что кто-то целенаправленно позвонил по номеру 102.

По словам девушки, прибывшие сотрудники милиции никаких нарушений в ее действиях не обнаружили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com