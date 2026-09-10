Минчанка устроила пляж прямо во дворе ЖК

Минчанка устроила пляж прямо во дворе ЖК28
- 10.09.2026, 22:18
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Через некоторое время к ней подошли незваные гости.
Во дворе жилого комплекса «Парк Челюскинцев» в Минске девушка решила позагорать на шезлонге прямо под окнами многоэтажки. Однако вскоре рядом с ней появились сотрудники милиции.
Видео из двора опубликовали в соцсетях. На кадрах девушка спокойно принимает солнечные ванны на лежаке, а рядом стоят милиционеры. Был ли это вызов от кого-то из соседей или сотрудники милиции оказались там по другой причине, из ролика непонятно.
Большинство пользователей Threads вступились за минчанку. Публикуем некоторые комментарии (пунктуация и орфография авторов сохранены):
«Какая диичь, я живу около этого дома и постоянно прохожу эти лежаки, как же круто там балдеть под солнышком, ну в купальнике в городе как будто правда ту мач, но вызывать кого-то ну такое».
«Живу в подъезде из которого идет съемка, вообще все равно, девушка спокойно лежит и никому не мешает».
«Единственная претензия к девушке: у меня окна офиса выходят на эти лежаки, испытываю сильную зависть за невозможность присоединиться».
Позже пост о произошедшем опубликовала и сама отдыхающая. Она утверждает, что кто-то целенаправленно позвонил по номеру 102.
По словам девушки, прибывшие сотрудники милиции никаких нарушений в ее действиях не обнаружили.