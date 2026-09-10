закрыть
11 сентября 2026, пятница, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка устроила пляж прямо во дворе ЖК

28
  • 10.09.2026, 22:18
  • 25,846
Минчанка устроила пляж прямо во дворе ЖК
иллюстративное фото

Через некоторое время к ней подошли незваные гости.

Во дворе жилого комплекса «Парк Челюскинцев» в Минске девушка решила позагорать на шезлонге прямо под окнами многоэтажки. Однако вскоре рядом с ней появились сотрудники милиции.

Видео из двора опубликовали в соцсетях. На кадрах девушка спокойно принимает солнечные ванны на лежаке, а рядом стоят милиционеры. Был ли это вызов от кого-то из соседей или сотрудники милиции оказались там по другой причине, из ролика непонятно.

Большинство пользователей Threads вступились за минчанку. Публикуем некоторые комментарии (пунктуация и орфография авторов сохранены):

«Какая диичь, я живу около этого дома и постоянно прохожу эти лежаки, как же круто там балдеть под солнышком, ну в купальнике в городе как будто правда ту мач, но вызывать кого-то ну такое».

«Живу в подъезде из которого идет съемка, вообще все равно, девушка спокойно лежит и никому не мешает».

«Единственная претензия к девушке: у меня окна офиса выходят на эти лежаки, испытываю сильную зависть за невозможность присоединиться».

Позже пост о произошедшем опубликовала и сама отдыхающая. Она утверждает, что кто-то целенаправленно позвонил по номеру 102.

По словам девушки, прибывшие сотрудники милиции никаких нарушений в ее действиях не обнаружили.

Написать комментарий 28

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар