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Ученые назвали простой способ быстрее заснуть

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  • 10.09.2026, 16:49
  • 5,664
Ученые назвали простой способ быстрее заснуть

Психологи называют этот прием «когнитивной разгрузкой».

Запись списка дел на завтра перед сном может помочь быстрее заснуть, считают специалисты. Такой простой прием снижает количество незавершенных мыслей, которые человек прокручивает в голове уже в постели, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Небольшое исследование показало, что участники, которые пять минут записывали предстоящие дела, в среднем засыпали на девять минут быстрее тех, кто вспоминал уже выполненные задачи. Чем конкретнее был список, тем быстрее наступал сон.

Психологи называют этот прием «когнитивной разгрузкой» — человек переносит информацию из памяти на внешний носитель и тем самым освобождает внимание. «У вас в голове открыты все эти вкладки и приложения, и какая-то активность всегда идет в фоновом режиме», — объясняет психолог Стефани Хай.

Специалисты советуют составлять список не в момент, когда человек уже лег в кровать, а вечером после завершения работы и других основных дел. На это достаточно 5–10 минут. При этом лучше выбрать три главные задачи на следующий день и сверить их с календарем.

Важно не превращать вечерний список в подробный план всей жизни. Формулировки должны быть конкретными, вместо «подготовиться к встрече» лучше написать «собрать данные за третий квартал и отправить презентацию».

«Цель не в том, чтобы спланировать всю жизнь», — отмечают специалисты. Достаточно записать то, что важно не забыть, а затем отложить список до утра.

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