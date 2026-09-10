Ученые назвали простой способ быстрее заснуть

Ученые назвали простой способ быстрее заснуть3
- 10.09.2026, 16:49
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Психологи называют этот прием «когнитивной разгрузкой».
Запись списка дел на завтра перед сном может помочь быстрее заснуть, считают специалисты. Такой простой прием снижает количество незавершенных мыслей, которые человек прокручивает в голове уже в постели, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Небольшое исследование показало, что участники, которые пять минут записывали предстоящие дела, в среднем засыпали на девять минут быстрее тех, кто вспоминал уже выполненные задачи. Чем конкретнее был список, тем быстрее наступал сон.
Психологи называют этот прием «когнитивной разгрузкой» — человек переносит информацию из памяти на внешний носитель и тем самым освобождает внимание. «У вас в голове открыты все эти вкладки и приложения, и какая-то активность всегда идет в фоновом режиме», — объясняет психолог Стефани Хай.
Специалисты советуют составлять список не в момент, когда человек уже лег в кровать, а вечером после завершения работы и других основных дел. На это достаточно 5–10 минут. При этом лучше выбрать три главные задачи на следующий день и сверить их с календарем.
Важно не превращать вечерний список в подробный план всей жизни. Формулировки должны быть конкретными, вместо «подготовиться к встрече» лучше написать «собрать данные за третий квартал и отправить презентацию».
«Цель не в том, чтобы спланировать всю жизнь», — отмечают специалисты. Достаточно записать то, что важно не забыть, а затем отложить список до утра.