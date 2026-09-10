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Прощание с иллюзиями

  • Юрий Федоренко
  • 10.09.2026, 16:39
  • 2,698
Прощание с иллюзиями
Юрий Федоренко

Агрессор понимает только язык силы.

Представители США призывают готовиться к войне, которая продлится годы. Этот посыл прозвучал из уст заместителя министра обороны США по вопросам военной политики Элбриджа Колби на 36-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Элбридж Колби — должностное лицо, отвечающее за приоритеты американских вооруженных сил и размещение войск. Его выступление — это скорее слова практика, чем политика.

Что касается практических выводов, которые делает Элбридж Колби, то они сводятся к тому, что странам НАТО и демократическому миру следует готовиться, во-первых, к сложной зиме, которую предстоит пережить Украине; во-вторых, к росту интенсивности гибридной войны России против европейских стран; и в-третьих, к тому, что военные потребности Украины будут сохраняться еще довольно долго. Это не исчерпывающий перечень вызовов, а лишь базовый.

Американский чиновник развеял иллюзии тех, кто до сих пор надеется на «чудесную деэскалацию». Он дал понять, что на данный момент речь не идет о каких-либо конкретных сроках «урегулирования». «Мы не можем предсказать, когда закончится эта трагическая война», — заявил он. Разделяют ли эту позицию другие участники «Рамштайна»?

По крайней мере, генсек НАТО Марк Рютте определенно разделяет эту точку зрения. С его позиции, коллективному Западу следует не просто сохранять поддержку Украины на нынешнем уровне, а усиливать ее. В частности, он заявил: «Странам Альянса нужно прилагать больше усилий. У нас нет выбора». Западные СМИ, цитируя эти слова, делают вывод: попытка возобновить переговоры с Кремлем не принесла результата. На самом деле это слишком категоричная формулировка.

Дело в том, что любой долгосрочный процесс так называемых «мирных переговоров» так или иначе связан с решением «параллельных», но крайне важных проблем — таких как обмен военнопленными, судоходство в Черном море, необходимость временного прекращения огня во время визитов международных делегаций в Киев или Москву и т. д. В то же время враг будет использовать (и использует) этот механизм для манипуляций и продвижения собственных интересов — к этому тоже нужно быть готовыми.

Реальное начало «мирного» процесса вряд ли возможно в ближайшие несколько месяцев. Трезвую оценку ситуации недавно дал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов: «Хотя переговоры о мирном урегулировании могут возобновиться в сентябре, условия для прекращения огня вряд ли появятся до следующей весны».

Вывод прост. Какие бы «сигналы» ни посылал Кремль, нам и нашим международным партнерам следует твердо помнить: агрессор понимает только язык силы. Когда противник полностью исчерпает ресурсный «запас прочности» и утратит способность к наступательным действиям, а также начнет отступать, тогда появится повод для серьезного разговора. Этот момент приближается, но не так быстро, как хотелось бы.

Силы обороны Украины ежедневно и еженощно работают над созданием реальных предпосылок для мирного процесса. Главным аргументом на данном этапе должно стать давление на врага — на всех направлениях и во всех сферах, в том числе на международной арене. В преддверии зимы коллективный Запад должен усилить санкционное давление на недоимперию и увеличить поддержку Украины. Это непростой, долгий путь, но это путь к Победе. Вместе мы всё сможем. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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