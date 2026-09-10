Залужный дал рецепт победы Украины 16 10.09.2026, 16:18

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Экс-главком ВСУ считает, что Россию можно остановить.

Украина продолжает борьбу, поскольку не существует иного пути. И надежда на победу сохраняется. В то же время для достижения достойного мира необходимо системное воздействие на способность страны-агрессора России продолжать войну.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего выступления на мероприятии Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase в Лондоне, пишет «Интерфакс-Украина».

В своей речи Залужный подчеркнул, что армиям и западным государствам необходимо срочно адаптироваться к новым формам и способам ведения войны, чтобы избежать катастрофы. И это, отметил экс-главком ВСУ, с одной стороны, открывает широкие возможности для инвестиций, а с другой — тупик из-за бюрократии и нежелания перемен.

«Ведь хорошо иметь словесные гарантии безопасности и тихую, спокойную жизнь, стабильные заработки по старым контрактам и такую же условную безопасность. Безопасность, при которой каждый надеется на кого-то другого», — отметил Залужный.

Однако, подчеркнул бывший главнокомандующий ВСУ, его выступление посвящено не тому, чтобы учить присутствующих.

«Я говорю об Украине, которая продолжает бороться, потому что иного пути нет. И о надежде на победу, которая сохраняется», — отметил он.

Валерий Залужный выразил благодарность за пакеты поддержки, предоставленные Украине странами-партнерами.

В то же время, добавил он, для победы и достижения достойного мира необходимо оказывать системное воздействие на способность РФ продолжать войну. Сформировать же такое воздействие можно лишь при наличии соответствующих стратегий, которые, в свою очередь, должны опираться на реализацию финансовой и технологической политики, позволяющей — как подчеркнул Залужный — уже сегодня производить то, что потребуется в будущем.

«А то, что нужно сегодня, брать уже со складов хранения как продукцию, произведенную вчера. Оборонное производство должно быть частью стратегии войны, а не наоборот, когда война должна оправдывать чьи-то обещания и прибыли», — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что только таким образом можно перехватить инициативу, навязать свою волю противнику и диктовать ему условия.

«Финансы и технологии — это и есть основа будущих инвестиций, которые можно вложить в украинский опыт и, как следствие, — в европейскую победу. Ведь никто больше точно не хочет повторить судьбу Украины», — отметил Валерий Залужный.

Он также призвал партнеров увеличить инвестиции в производство вооружений в Украине — не только для снижения военного потенциала России, но и для укрепления собственных оборонных возможностей.

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